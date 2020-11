Demons Souls in Playstation 5 C’est l’un des meilleurs jeux pour sortir la nouvelle console Sony. Le remake de Bluepoint respecte au maximum l’œuvre originale produite en 2009 par From Software, ne modifiant que la section visuelle et incluant quelques améliorations qui rendent l’expérience plus agréable au niveau de l’utilité. Bien sûr, rien n’a empêché l’étude d’ajouter également certains secrets et mystères au jeu.

C’est le cas d’une porte mystérieuse qui depuis des jours a amené les joueurs de Âmes de démons. Cette porte n’était pas présente dans le jeu d’origine, alors les fans de la saga se sont jetés en masse pour essayer de trouver la solution. Enfin, un utilisateur a réussi à trouver la réponse au mystère.

Remake de Demon’s Souls | Sony

Un élément clé pour accéder à la porte est de s’emparer de l’un des nouveaux objets de Demon’s Souls: les pièces en céramique, un élément qui pour être exact est assez rare et difficile à obtenir, ne pouvant l’obtenir que par le soi-disant Mode Miroir. Après avoir collecté autant de pièces que possible, jusqu’à un total de 30, il a décidé de les apporter à Brillant, un personnage connu dans la franchise pour être un marchand à qui il faut laisser des objets dans son nid.

Après avoir publié le 30 pièces en céramique dans le nid, Sparkly a récompensé le joueur avec une clé rouillée et, comme vous l’imaginez peut-être déjà, ouvre la porte mystérieuse. À l’intérieur de la pièce, il n’y avait ni plus ni moins qu’une des armures les plus emblématiques de la marque, et en particulier les Demon’s Souls d’origine: l’armure du Penetrator.