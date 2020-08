22 août 2020.

J’écris pour signaler que les dernières ressources ont été épuisées. Officiellement, il ne reste plus rien.

Ce qui précède pourrait être la dernière entrée d’un mystérieux blog, mais malheureusement c’est la situation de notre planète à cette date. Aujourd’hui, nous finissons de consommer toutes les ressources que la Terre est capable de générer en un an. Nous avons atteint la surcapacité. Nous aurions besoin de 1,6 Terre pour répondre aux besoins humains en 2020. On estime qu’au milieu de ce siècle, la population mondiale atteindra 10 milliards. Si nous n’adoptons pas un mode de vie plus vert et ne mettons pas en œuvre rapidement des systèmes durables, il ne restera plus de ressources pour nous permettre de continuer d’exister.

Un jour qui n’est pas à célébrer

Chaque année, le Global Footprint Network calcule le «Earth Overcapacity Day» en divisant la quantité de ressources que la planète peut générer en un an, ou biocapacité, par l’empreinte écologique humaine, c’est-à-dire la demande annuelle. SSi nous multiplions cela par 365, nous obtenons la date à laquelle notre demande de ressources et de services environnementaux dépassera la quantité que la Terre peut régénérer.. La biocapacité d’un pays fait référence à sa superficie (sur terre et sur mer) qui est biologiquement productive: forêts, champs d’élevage, cultures, agglomération et zones de pêche. L’empreinte écologique mesure la demande d’une population en: fibres alimentaires et végétales, bétail et produits de la pêche, bois et autres produits forestiers, espace pour les infrastructures urbaines et les forêts pour absorber les émissions de dioxyde de carbone qu’elles génèrent.

Les deux sont mesurés en hectares globaux. Lorsque l’empreinte écologique d’une population dépasse la biocapacité de sa surface disponible, elle présente un déficit écologique. Le pays doit donc importer de la biocapacité par le commerce, en même temps qu’il épuise ses ressources nationales et génère des émissions de carbone. Le cas inverse est un pays avec une réserve écologique: il a plus de ressources qu’il n’en consomme annuellement.

Jusqu’en 1973, le Mexique avait une réserve écologique. L’année suivante, nous étions à zéro: en tant que pays, nous consommions exactement la même quantité de ressources que nous générions par an. En 1977, nous avions un déficit de 10 p. Aujourd’hui, il est de 122%. Nous sommes le neuvième pays au monde avec la plus grande empreinte écologique: 332 millions d’hectares. Compte tenu de notre population, cela équivaut à ce que chaque Mexicain consomme 2,6 hectares par an… mais pour que les ressources mondiales actuelles soient suffisantes, tout le monde devrait vivre sur 1,7 hectare par an.

COVID-19 … à la rescousse de la planète?

La première fois que la biocapacité a été dépassée avant la fin de l’année, c’était le 29 décembre 1970. La date avançait, de sorte que dans les années 1980 c’était en novembre puis octobre, pour 1997 c’était en septembre et en 2005 passé en août. En 2018 et 2019, c’était le 29 juillet. Cette année, grâce à la pandémie, la date a été repoussée au mois d’août: aujourd’hui, le 22. Il s’agit d’une moyenne mondiale, car si tous les peuples du monde consommaient au même rythme que nous les Mexicains, la date aurait été le 17 août. (Et si nous avions utilisé comme au Qatar, cela aurait été le 11 février.)

L’urgence COVID-19 nous a amenés à utiliser 8,4% de produits forestiers en moins et à générer 14,5% d’émissions de carbone en moins. Cela représente une réduction de 9,3% de l’empreinte écologique mondiale. De toute évidence, la solution à nos problèmes environnementaux ne peut pas être une quarantaine perpétuelle; Cependant, cette situation nous montre très clairement que nous devons modifier notre mode de vie et qu’il est possible de réaliser des changements positifs.

Comment déplacer la date?

Le reboisement, l’agriculture régénératrice, les pratiques agroforestières et la pêche durable contribuent à maintenir une planète saine avec une plus grande biocapacité. Les forêts et les océans absorbent les émissions de gaz à effet de serre. Alors ne jetez pas de déchets, ne plantez pas d’arbre, ne faites pas pousser un jardin urbain, ne compostez pas vos déchets organiques, ne vous impliquez pas dans un groupe de conservation… il y a plusieurs façons d’aider.

L’empreinte carbone représente 57% de l’empreinte écologique de l’humanité. Il est urgent de faire une transition vers une énergie propre, au lieu des combustibles fossiles. On estime que la demande énergétique de l’Amérique latine et des Caraïbes doublera au cours des 20 prochaines années. C’est une région à fort potentiel pour les énergies renouvelables, telles que l’éolien et le solaire. Si elle est exploitée, elle pourrait générer 20 fois plus que la demande prévue d’ici 2050.

Dans l’Accord de Paris (2015), le Mexique s’est engagé à réduire ses émissions de 25% d’ici 2030. Pour aider à atteindre cet objectif, éteignez les lumières et débranchez les appareils que vous n’utilisez pas. Si vous avez votre propre voiture, optez pour les transports en commun, le vélo ou la marche lorsque cela est possible. Entretenez-le fréquemment et faites du covoiturage.

Enfin, un gros problème est l’inefficacité de notre système d’alimentation.

Il existe une grande inégalité dans la distribution de la nourriture. Bien qu’il existe des populations gravement sous-alimentées, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde (1,3 milliard de tonnes par an) est gaspillée. Les États-Unis jettent 40% de leur nourriture. Cela équivaut à l’empreinte écologique totale de la Suède et de la Colombie combinées, ou à la biocapacité totale de la Bolivie! Et il ne s’agit pas seulement du gaspillage de nourriture et de la génération de pollution inutile… cela implique le travail et les efforts de nombreuses personnes, des ressources économiques, de l’eau, des emballages, des transports… tout est jeté.

Et au-dessus, les décharges sont bouchées et la décomposition des déchets génère du méthane: plus d’émissions de carbone. Donc assez de déchets. Achetez et préparez la nourriture dans la portion que vous allez consommer, ne l’avez pas là en attendant qu’elle se gâte, elle ne «disparaît» pas lorsqu’elle entre dans la poubelle.

Le point bleu pâle

Le reboisement de 350 millions d’hectares déplacerait le Jour de la Surcapacité Terrestre de 8 jours, réduire de moitié les émissions du transport privé le couvrirait 13 jours, et 13 autres seraient ajoutés si nous générions 50% de gaspillage alimentaire en moins. Mais si nous réduisons de moitié notre empreinte carbone totale, la date est repoussée de 3 mois! Nous consommerions 1,1 Terre par an au lieu de 1,6. Même comme ça… une seule terre était plus que suffisante; nous devons le faire à nouveau. Selon les mots de Carl Sagan, nous avons la responsabilité «de préserver et de chérir le point bleu pâle: la seule maison que nous ayons jamais connue».

Mariana Castro Azpíroz a étudié la biologie moléculaire à l’UAM Cuajimalpa. Il a mené des recherches en collaboration avec le Centre de recherche biologique et aquacole de Cuemanco (CIBAC, UAM-X), dédié au soin et à la conservation des espèces aquacoles endémiques. Depuis 2019, il se consacre à la diffusion scientifique et fait actuellement de l’éducation environnementale via les réseaux sociaux.