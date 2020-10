Inspiré d’un genre manga et anime japonais, le nouveau Mecha Kit N1 évolue sur le scooter auto-équilibrant Ninebot pour en faire une machine électrique assez impressionnante … Oseriez-vous le prendre?

Écrit par Damián García

L’usine Ninebot / Segway, Le partenaire régulier de Xiaomi lorsqu’il s’agit de construire des scooters individuels et des véhicules électriques comme ce kart à un prix ridicule, a quelque chose de plus cool à nous montrer maintenant, Dérivé du scooter auto-équilibrant Ninebot lui-même et avec des teintes cadeaux les plus vendues pour ce Noël en Chine.

Nous parlons du nouveau Kit Mecha pour scooter auto-équilibré Ninebot M1, un nom tant qu’il est intéressant est la proposition du fabricant chinois, qui comme GizmoChina nous l’a encore appris une torsion sur votre scooter auto-équilibré pour le transformer maintenant en une “ mèche ”, une machine inspirée de ce genre populaire de manga et d’anime japonais axé sur les robots et l’innovation mécanique.

Savoir plus: Le célèbre Ninebot Kart de Xiaomi est déjà vendu et est ridiculement bon marché, autant qu’un scooter

Nous parlons d’un kit complet qui este sera vendu en mode crowdfunding en Chine À partir du 1er novembre prochain, sur une plateforme Taobao qui nous montre déjà toutes ses informations, en parfait chinois bien sûr, en plus de sa disponibilité avec des prix de 1399 yuans, environ 177 euros au taux de change actuel, si nous optons pour le kit ayant déjà le scooter ou 2498 yuans, environ 317 euros, si on achète le package complet en même temps avec scooter inclus.

Le nouveau Ninebot Mecha Kit N1 est inspiré comme nous l’avons mentionné dans le manga japonais, donc équiper un lanceur de bombe à eau qui prend même en charge les rafales automatiques et le mitraillage, une fonction uniquement adaptée aux enfants de plus de 14 ans et qui nous permettra profiter avec l’appareil en jouant avec l’application Ninebot.

Cette même application permettra une mode de contrôle à distance assez cool pour continuer cette expérience jouable, et comme nous l’avons vu le kit dispose d’une vis à dégagement rapide qui permet assembler et démonter l’ensemble en un instant pour utiliser le scooter séparément lorsque nous en avons besoin.

Évidemment, les capacités maximales de vitesse et d’autonomie sont le même que le scooter auto-équilibré Ninebot qui mettra le moteur à l’invention, en comptant que nous ajouterons du poids à l’ensemble clair, et la commande sera identique à l’avance en poussant vers l’avant, en arrière en poussant en arrière et contrôler chaque roue séparément pour tourner lorsque nous déplaçons les poignées gauche et droite.

Le Mecha Kit N1 peut tourner in situ et faire des virages avec les petites roues arrière, qui se déplacent librement, et sans aucun doute nous sommes devant le cadeau de ce Noël en Chine, surtout à des prix aux alentours de 300 euros pour un robot électrique que l’on aimerait déjà avoir en Espagne même les adultes les plus geek de la région … Ou pas?

Savoir plus: Le célèbre «Xiaomi kart» a maintenant une spectaculaire édition spéciale Lamborghini