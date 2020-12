Bien qu’Epic Games fasse un énorme investissement financier avec sa campagne de jeux gratuits de Noël (aujourd’hui, par exemple, ils donnent mon temps à Portia), malheureusement ces jours-ci il va faire la une des journaux pour une raison autre que sa générosité ces jours-ci. Et comme cela se produit généralement dans ces cas, les nouvelles qui viennent voler la vedette ne sont pas tout à fait positives.

Eh bien, comme on peut le lire dans Videocardz, certains joueurs rencontrent des problèmes avec le client Epic Games pour Windows, c’est-à-dire avec le lanceur qui vous permet d’installer et de lancer les jeux achetés dans ce magasin. Plus précisément, il semble que cette application provoque une augmentation de la température de certains processeurs Intel et AMD Ryzen. Et non, le problème ne se produit pas lorsqu’un jeu est ouvert depuis le lanceur, il suffit d’ouvrir l’application pour augmenter la température.

Pour le moment, la raison de ce problème est inconnue, mais il est clair que le lanceur Epic Games exécute constamment une sorte de processus en arrière-plan ce qui place une charge de travail considérable sur le processeur. Le problème se produit également indépendamment du fait que l’application soit au premier plan, au second plan ou même minimisée, la température reste constante tant que le lanceur est ouvert.

Et nous parlons d’une augmentation considérable de la température. Sur Reddit, vous pouvez lire des témoignages comme celui de l’utilisateur Neoncarnon, qui affirme que les températures de repos de son processeur AMD Ryzen 7 5800X sont tombées de 50 ° C à 37 ° C lors de la fermeture du client Epic Games Store. On parle d’une baisse de température de 25% en mode veille, ce n’est pas du mucus de dinde. Et ce n’est pas la plus forte augmentation, d’autres utilisateurs parlent une différence allant jusqu’à plus de 20 degrés avec le client ouvert et fermé.

À cet égard, Hot Hardware a fait quelques tests et ils ont découvert quelque chose de très intéressant: «Lors de certains tests sur un autre PC, nous avons remarqué qu’Epic Games Launcher avait cinq processus différents ouverts en même temps. Par curiosité, nous ouvrons Glasswire, qui est un moniteur de trafic réseau gratuit. Nous avons pu voir Epic Games Launcher et les processus associés déclencher des données à intervalles réguliers vers plus de 22 serveurs différents. Cela s’est produit que nous ayons le lanceur ouvert, minimisé ou en arrière-plan ».

Compte tenu de ce problème, certains des utilisateurs concernés ont vérifié si l’augmentation de température était reproduite avec d’autres clients, tels que Steam et GoG Galaxy, mais aucun des tests n’a pu reproduire le problème de température du client Epic Games. Aussi, oui, il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un problème général. Les autres utilisateurs du lanceur Epic Games n’ont pas ce problème.