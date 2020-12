Même si Youtube est l’une des pages les plus visitées sur Internet, nous ne sommes pas tous d’accord avec ses fonctions et avec ses interface Web ou vos applications mobiles. Cependant, nous n’avons pas d’autre choix.

Ou du moins c’était comme ça pendant un moment. Actuellement, vous pouvez utiliser des alternatives pour afficher les vidéos YouTube d’une autre manière. On peut aller, par exemple, au module complémentaire du navigateur Éteindre les lumières, un combo de changements et d’actualités pour profiter de YouTube personnalisation de votre lecteur par défaut.

Et si vous êtes un utilisateur Mac, vous avez également une autre option, un lecteur YouTube avec lequel personnalisez votre expérience. Son nom est Clicker et nous avons déjà parlé de lui dans le passé, ou du moins de ses frères aînés.

Un lecteur pour YouTube et macOS

Nous avons déjà parlé de Clicker pour Netflix, Clicker pour Disney + Oui Clicker pour Prime Video. Son objectif est de servir d’acteur alternatif au Web de ces services de streaming. Avec ses avantages et en évitant ses inconvénients.

Et comme prévu, nous avons enfin une version de ce player pour macOS conçue pour regarder des vidéos YouTube sans ouvrir le navigateur et avec les fonctions les plus demandées à intégrer dans votre Mac avec Barre tactile.

Bien sûr, Clicker pour YouTube il fonctionne comme un lecteur autonome que vous pouvez utiliser au format fenêtré ou plein écran. Il prend même en charge la fonction Image dans l’image, image dans l’image en espagnol, ce qui permet regarder des vidéos miniatures YouTube tout en faisant d’autres choses, comme envoyer des e-mails, vérifier votre Instagram ou rédiger un document.

Plus de fonctionnalités intéressantes. À la nuit tombée, vous pouvez passer automatiquement à Mode sombre de sorte que YouTube s’affiche en noir au lieu de blanc. Vous pouvez aussi définir un compte à rebours afin qu’il s’éteigne ou se ferme après quelques minutes ou heures.

Avec Clicker pour YouTube Vous pouvez également télécharger des vidéos sur votre chaîne ou profil YouTube. Cela et recevoir des notifications lorsque vous recevez des messages ou une nouvelle vidéo des comptes que vous suivez est publiée. Et si vous avez un MacBook Pro avec Touch Bar, ce lecteur pour Mac possède ses propres boutons permettant d’aimer ou de ne pas aimer les vidéos, la lecture automatique, etc.

Un autre détail de cette application est qu’elle vous permet de lire des vidéos YouTube à leur plus haute qualité. La limite est définie par votre Mac. Selon la page d’assistance de Clicker pour YouTube, avec macOS Big Sur et Safari 14, l’application est capable de lire des vidéos en qualité HDR 8K.

Sinon, vous pouvez utiliser Clicker pour YouTube gratuit pendant 7 jours. Ensuite, vous devrez payer pour continuer à utiliser ce lecteur pour YouTube. Son prix est de 6,83 € et avec un seul achat, vous pouvez l’installer sur deux Mac.

L’article Le lecteur YouTube alternatif que vous apprécierez sur votre Mac a été publié dans Explica.co.