LG a de nouveau surpris avec le nouveau design de son LG Wing 5G, un smartphone à double écran rotatif en forme de T, qui vient de l’Espagne de la main de Orange avec votre acompte à partir de 30,75 euros par mois, et il le fait également avec une garantie de 5 ans et un téléviseur LG de 49 pouces en cadeau.

Le LG Wing est un Android 10 avec un écran principal 6,8 pouces résolution FHD + (395 dpi) et un écran secondaire de 3,9 pouces. Intègre le processeur Snapdragon 765 jusqu’à 2,4 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go stockage interne extensible via microSD, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, 5G jusqu’à 2 Gbps, Batterie de 4000 mAh avec charge rapide, appareil photo 64 + 13 + 12 mégapixels principal (f / 1,8, 117 °, 120 °) et une caméra frontale pop-up de 32 mégapixels pour les selfies (f / 1,9).

Le LG Wing 5G est disponible avec Orange en noir avec un coût gratuit sans permanence de 1099 euros ou avec un séjour de deux ans à partir de 923 euros lorsqu’il est associé aux différents tarifs et payez-le en 24 versements de 30,75 euros / mois avec Love Unlimited ou Love Total et sans paiement initial, 33,50 euros par mois avec Love Lite et Original, 21 euros par mois avec Go Top / Go Up / Go Tarif flexible plus paiement initial de 299 euros, soit 16,75 euros par mois avec Essential plus paiement initial de 489 euros.

Ensuite, nous vous laissons tous les détails de ce vous finirez par vraiment payer en tenant compte de la TVA tant dans le paiement initial que dans les mensualités qui incluent déjà le paiement échelonné du terminal et le quota de frais.

Plus d’informations | Orange.

