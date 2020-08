Cette histoire a été initialement publiée le 26/08/2020

9 h 54 HAP le 26 août 2020 et dernière mise à jour le 29/08/2020

13 h 19 HAP le 29 août 2020.

Alors qu’une grande partie de l’industrie des smartphones se tourne vers les écrans pliants pour l’avenir de la conception des téléphones portables, LG semble certainement avoir des goûts différents. Bien que les téléphones LG aient depuis longtemps des écrans secondaires sous une forme ou une autre, les derniers ont intensifié cela avec des accessoires double écran pleine taille. Plus tôt cette année, nous avons entendu parler d’un nouvel effort qui essayerait autre chose – maintenant une courte vidéo de ce prétendu LG Wing a fait surface, nous donnant un aperçu d’un téléphone à double écran rotatif qui ne ressemble à rien d’autre.

Les images semblent provenir de quelqu’un qui teste l’aile en Corée du Sud. Vous pouvez voir le téléphone monté sur un tableau de bord de voiture avec son écran secondaire 1: 1 étendu sur un côté. Alors que la navigation occupe l’écran principal de la vidéo, le copain carré aide le conducteur avec des commandes musicales rapides et une notification pour les appels entrants. Cela semble bien sûr et semble parfois utile, mais vous ne voudriez pas que cette partie supplémentaire traîne tout le temps.

C’est peut-être la raison pour laquelle LG aurait opté pour un mécanisme pivotant pour le panneau ajouté, selon le rapport. Cependant, on ne sait pas exactement comment il se balance et comment cela affecte l’ergonomie de l’appareil. En plus de cela, l’affichage supplémentaire aura forcément un impact sur la durée de vie globale de la batterie tout en occupant peut-être de l’espace physique sur le corps du téléphone, laissant encore plus de place pour les composants internes. Le choix de conception excentrique de LG laisse beaucoup de questions persistantes auxquelles il faut répondre à mesure que nous nous rapprochons de l’annonce officielle de l’aile.

À partir de maintenant, ce que nous savons, c’est que les écrans principal et secondaire de l’aile mesureront respectivement 6,8 et 4 pouces. Le téléphone sera alimenté par la puce Snapdragon 765 / 765G, ce qui en fait une offre de niveau intermédiaire supérieur. Sa date de lancement n’est pas encore confirmée, mais étant donné que cette conception serait «presque définitive», l’annonce ne devrait pas être si éloignée.

Nouvelle vidéo, prix rumeur

Android Authority a obtenu une autre vidéo de l’aile LG, montrant quelqu’un jouant à un jeu de course (encore une fois, dans une voiture). La vue principale est affichée sur un écran plus grand, tandis que l’écran rabattable montre une carte d’ensemble de la piste de course, similaire à Mario Kart 7 sur la Nintendo 3DS. Le jeu semble également se figer vers la fin de la vidéo.

Pendant ce temps, XDA Developers rapporte que LG sortira l’aile aux États-Unis cet automne. Le prix du téléphone est estimé à environ 1000 USD, ce qui en ferait l’un des appareils les moins chers avec un design secondaire / double écran.