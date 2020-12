Anthem 2.0 fonctionne toujours sur Bioware

Anthem a annoncé un lifting complet au point d’abandonner le jeu tel que nous le connaissions et de travailler dans l’ombre, sans donner de mises à jour aux joueurs et se concentrer à 100% sur ce nouveau travail. Après un an et demi de travail et rien de nouveau à cet égard, les joueurs craignaient que cet Anthem 2.0 ne soit entré dans l’histoire, surtout si l’on prend en compte le départ d’hier des responsables de Mass Effect et Dragon Age.

S’exprimant sur Twitter avec l’intention de calmer les fans, Christian Dailey, qui est maintenant à la tête de Dragon Age 4, était en charge de parler du statut d’Anthem 2.0 et de s’assurer qu’il est entre de très bonnes mains.

«Merci à tous pour l’amour et l’enthousiasme que vous avez partagés avec moi à Anthem. Je souhaite à mes amis @caseyDHudson et @bioMarkDarrah le meilleur. J’ai un gros vide à combler lorsque je rejoins l’équipe Dragon Age. C’est une décision difficile, mais plus facile car Anthem est entre de bonnes mains grâce aux talentueux leaders et à l’équipe qui y travaillent. “

Merci à tous pour l’amour et l’enthousiasme que vous avez partagés avec moi au sujet de l’hymne. Je souhaite à mes amis @caseyDHudson et @bioMarkDarrah le meilleur. De grosses chaussures à remplir alors que je rejoins l’équipe DA. Décision difficile mais rendue plus facile grâce au leadership et à l’équipe talentueux d’Anthem en place. 🐉🤖 – Christian Dailey (@ChristianDailey) 3 décembre 2020

Donc, Dailey rejoint l’équipe Dragon Age, tandis qu’Anthem continuera son cours avec une équipe déjà établie. Nous verrons quel sera le sort de Bioware et de tous ses projets en développement.

