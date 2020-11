Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La guerre des consoles est un terme plutôt jovial qui désigne un phénomène qui conduit des millions de joueurs à se haïr et à se défendre, ce qui pour eux est la meilleure console de la génération. Un combat inutile car ce trône a été remporté il y a longtemps par le PC (je plaisante). Maintenant, tout est passé à un autre niveau, car un livreur de FedEx a «vandalisé» une boîte de Xbox avec son fanatisme.

Le livreur devait livrer une boîte de Xbox série x à l’utilisateur qui a posté l’histoire sur Reddit et qui n’a apparemment rien trouvé de mieux que d’écrire “PlayStation is Better”. Aussi u / smash1031 l’a pris avec humour et a décidé de publier son histoire sur le forum.

Microsoft et Sony Ils ont repris cette année avec beaucoup d’humour et de saine concurrence le thème de la guerre des consoles. Les deux sociétés se sont félicitées et se sont saluées joyeusement le jour des premières respectives. Ils ont également téléchargé des mèmes et fait des blagues sur le rival, bien que toujours dans le bon sens.

Via Reddit

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord