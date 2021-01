La nouvelle génération du MacBook Pro arriverait sur le marché au milieu de cette année avec des changements majeurs dans la conception et les composants internes. Les plus attendus incluent le retour du port MagSafe et la suppression de la Touch Bar, selon les informations publiées par Ming-Chi Kuo et Mark Gurman (Bloomberg).

La disparition du Barre tactile il céderait la place à des touches de fonction de base comme celles offertes par le MacBook Air. Ici, Gurman et Kuo sont d’accord sur la décision prise par Apple. Cependant, Bloomberg laisse une porte ouverte pour que cette barre reste dans le MacBook Pro 16 pouces.

MagSafe, l’une des fonctionnalités les plus manquées par les utilisateurs d’Apple, pourrait également revenir dans cette nouvelle génération. La conception serait similaire au MagSafe original et, en outre, il offrirait une charge beaucoup plus rapide que dans les ordinateurs actuels.

Dans le conception, Gurman et Kuo diffèrent dans leurs prédictions sur le MacBook Pro. Ce dernier estime qu’Apple présentera un produit avec une apparence similaire à l’iPad Pro ou au nouveau iPhone 12. Gurman, quant à lui, estime que la nouvelle génération n’aura pas de grandes nouveautés du point de vue esthétique. Le journaliste de Bloomberg assure que la même ligne de design actuelle se poursuivra.

Gurman et Kuo, oui, conviennent que le plus petit modèle apportera un nouvel écran 14 pouces. Pour atteindre cette taille sans altérer indûment le châssis, Apple réduirait considérablement la taille des lunettes entourant le panneau.

Concernant la version de 16 pouces –Qui n’est actuellement commercialisé qu’avec des processeurs Intel–, une mise à jour majeure avec les processeurs Apple Silicon est également attendue tout au long de cette 2021.

La nouvelle génération de MacBook Pro comportera des processeurs Apple améliorés

Comme prévu, la prochaine génération de MacBook Pro comporterait le nouveau Processeurs ARM conçu par Apple. Le M1 actuel, oui, serait remplacé par une version améliorée qui intégrerait un plus grand nombre de cœurs haute performance.

En ce qui concerne sa sortie, Gurman et Kuo ont des informations différentes. Le journaliste de Bloomberg estime qu’Apple pourrait lancer les nouveaux modèles au cours du premier semestre 2021. Kuo, en revanche, est plus conservateur et retarde sa prédiction jusqu’au dernier quart-temps.

