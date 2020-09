L’Apple Store de SoHo devrait subir une rénovation majeure. Selon un nouveau rapport de ., la rénovation apportera non seulement un certain nombre d’éléments modernes de l’Apple Store, mais supprimera également une partie de l’histoire de l’entreprise.

La mise à niveau d’Apple SoHo comprendra un forum et un mur vidéo pour les futurs événements Today at Apple. Le Forum remplacera le théâtre du magasin, un des premiers éléments de conception de l’Apple Store qui a été presque entièrement supprimé. SoHo’s Theatre était le dernier aux États-Unis, et seuls deux autres existent encore chez Apple Ginza et Shinsaibashi au Japon.

Le rapport indique que le nouveau Forum, un élément populaire dans un certain nombre d’autres lieux phares, offrira un « siège modulaire, un système audio amélioré avec une boucle auditive et un mur vidéo LED nettement plus grand et plus lumineux ».

Le nouveau Forum offrira des sièges modulables, un système audio amélioré avec une boucle auditive et un mur vidéo LED beaucoup plus grand et plus lumineux par rapport à l’écran de projection précédent du magasin. Les mises à niveau de SoHo remplaceront également la première salle de briefing Apple Store de New York par une nouvelle salle de conférence pour les clients professionnels et les invités à des événements. D’autres surprises nous attendent, comme des finitions raffinées et des luminaires introuvables dans les designs précédents de l’Apple Store. Les changements ne perturberont pas l’escalier en verre caractéristique du magasin ni la façade en brique historique.

Alors que les rénovations ont déjà commencé, Apple a pu garder le magasin ouvert aux clients du fait que la zone en cours de rénovation n’est actuellement pas utilisée.

Les rénovations ont commencé le 1er septembre, lorsque le magasin est passé de la vente et du service sur rendez-vous à un fonctionnement plus traditionnel, selon la capacité. Dans le même temps, une cloison temporaire a été installée au niveau supérieur du magasin pour séparer l’ancien théâtre de la zone de vente. Les événements de groupe étant impossibles en raison de la pandémie, l’espace était en grande partie inutilisé. Le calendrier d’achèvement n’a pas été communiqué publiquement. On ne sait pas si la pandémie aura un impact sur les plans de construction ou la durée.

Apple continue de rénover les emplacements actuels et d’en ouvrir de nouveaux. Plus récemment, le premier Apple Store flottant a ouvert ses portes à Marina Bay Sands à Singapour.

