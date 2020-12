La première de un film, une série télévisée, un jeu vidéo ou toute autre chose dans le monde du divertissement apporte toujours avec lui une avalanche de produits inspirés de ces productions. Beaucoup d’entre eux qui sont assez difficiles à obtenir et nous laissent comme Juanga regarder derrière le palmier à ceux qui les obtiennent.

Ou bien, du moins c’était avant ma rencontre Epicland. C’est un endroit où vous pouvez trouver tous les produits les plus exclusifs que vous pouvez imaginer liés à la culture pop et au divertissement. Le meilleur de tout? que tous sont disponibles en un clic et dans le confort de votre maison. Le Seigneur nous a regardés dans les yeux!

Une entreprise mexicaine avec des produits épiques

Epicland est une entreprise mexicaine qui met toutes sortes de produits à disposition des fans: des accessoires du moment tels que Sweats à capuche, sacs à dos, chapeaux et sacs à main, même des figurines classiques et des éditions spéciales de personnages appartenant à des univers tels que Disney, Marvel, Star Wars, DC, Funko, Harry Potter, Nintendo, Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Bandai, Dragon Ball Z, Chevaliers du Zodiaque, entre autres.

En plus de la large gamme de produits, ce magasin permet également à ses clients d’acquérir, de mettre de côté et d’assurer l’achat de n’importe quelle pièce quelle que soit sa taille. Même – et sachant que son public est différent -, Epicland met à la disposition des fans des produits qui appartiennent à des éditions uniques, qui sont difficiles à trouver ou même ceux qui n’arrivent que grâce à des préventes exclusives.

Epicland propose des réductions intéressantes et la livraison à domicile

Sans doute, Epicland est l’option parfaite pour vous faire plaisir et acheter cette pièce de collection et original que vous voulez tant. C’est ou pour acquérir le cadeau parfait dans les saisons de décembre à venir et devenir la sensation de l’échange de Noël avec votre famille (la plus proche), eh bien le magasin gère des prix allant de 180 à sept mille pesos, et propose même des remises intéressantes dans la section «Outlet».

Bien que l’entreprise dispose de 22 magasins dans toute la République mexicaine, Epicland est conscient de l’importance de rester à la maison en ce moment, donc Par le biais de son site Internet, elle conseille les acheteurs souhaitant acheter certains de ses produits. Qui ont Expédition dans toute la République mexicaine. Il n’y a plus d’excuse pour trouver le cadeau idéal!