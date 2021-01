Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La pénurie de PlayStation 5 dans le monde a attiré l’attention des revendeurs, qui, profitant de la forte demande pour la nouvelle console Sony, se sont mis à travailler pour diversifier leurs activités, auparavant axées sur des produits pour des scènes comme les baskets. . Comme vous le savez, en 2021, la revente utilise des outils en ligne pour sécuriser des unités de toutes sortes de produits, en rupture de stock en quelques minutes et avec les nouvelles consoles, cela n’a pas été comme ça. Ces derniers jours, un succès présumé dans une prévente de JEU est apparu, mais le magasin nie que c’était comme ça.

GAME assure que la supposée PS5 entre les mains des revendeurs est une fausse nouvelle

Il y a quelques jours, une prétendue opération d’achat de PS5 par un groupe de revendeurs a commencé à circuler sur Internet, qui se vantaient sur les réseaux d’avoir obtenu 2000 unités de la console lors d’une pré-vente qui a eu lieu dans la boutique en ligne du Chaîne GAME, populaire en Europe et en Australie. Cependant, dans une déclaration envoyée à Video Games Chronicle, la chaîne a assuré que ce n’est pas vrai et que son système n’a pas été violé, elle maintient donc sa mesure de vendre une console par client.

À cet égard, le réseau a noté ce qui suit: “La demande de PlayStation 5 reste très élevée et dépasse de loin l’offre actuelle. Nous avons mis en place des mesures strictes pour nous assurer que notre déclaration” un par client “est maintenue pour permettre autant d’utilisateurs individuels que possible achètent avec succès. Toutes les précommandes sont soumises à des vérifications automatiques et les mises à jour des commandes, telles que les annulations après la commande, ont lieu après que le client a reçu un e-mail de confirmation de commande. valides. Il s’agit actuellement de précommandes et, par conséquent, n’ont pas enregistré les paiements des clients. Les paiements commenceront une fois les vérifications de chaque commande terminées.

Selon les informations générées à cet égard, le groupe de revendeurs a révélé avoir utilisé un logiciel appelé Carnage qui leur avait permis d’acheter jusqu’à 10 PS5 en une seule opération. En fait, des membres présumés ont affirmé qu’ils se préparaient déjà à revendre les consoles et à réaliser des bénéfices.

Bien que ce que GAME dit puisse être vrai, il ne serait pas étrange qu’avant de prendre des mesures, les escrocs commencent à générer des attentes sur Internet en s’assurant qu’ils ont un stock disponible de PS5, essayant de tromper les gens en leur disant qu’en fin de compte, ils ne recevront pas la console et vous ne perdrez que votre argent.

