Contrairement aux années précédentes, en 2020, il n’y avait pas de nouveau jeu Pokémon pour une console Nintendo, c’était principalement parce que Game Freak s’est concentré sur le lancement des 2 extensions qui sont venues à Pokémon Sword & Shield. Cependant, The Pokémon Company pourrait réserver une autre surprise pour le reste de 2020.

Cela ne prend que quelques semaines pour que l’année se termine, mais apparemment, c’est assez de temps pour que The Pokémon Company annonce et lance une nouvelle application Pokémon, selon le numéro d’automne 2020 du Licensing Source Book, une publication axée sur les licences. et les franchises, comme indiqué par l’utilisateur de Twitter CentroPokemon.

Dans une annonce de la publication, il y a une promotion pour la marque GB eye, une société chargée du lancement de produits de licence qui a travaillé avec des franchises telles que Fortnite, Pokémon, PlayStation, Minecraft, Fallout, The Last of Us et Apex Legends. L’annonce indique qu’elle aura une fin d’année très forte en raison des versions importantes d’Assassin’s Creed et de Cyberpunk 2077, mais il est frappant que le magazine mentionne une nouvelle application Pokémon qui arriverait à un moment donné au cours du dernier trimestre de 2020; nous devrions donc l’entendre avant 2021.

C’est une surprise, car jusqu’à présent, The Pokémon Company n’a pas confirmé de nouveau projet dans la série; De plus, compte tenu de la façon dont la société fait référence à ce nouveau titre, cela semble indiquer qu’il s’agit d’un lancement mobile, nous vous invitons donc à ne pas être trop excité et à ne pas penser qu’il se réfère à un jeu de la série principale.

Une grande année approche pour Pokémon

Mais la collaboration de The Pokémon Company avec GB eye ne s’arrêtera pas là, car la publication indique également que la société fera partie du 25e anniversaire de Pokémon, qui sera célébré l’année prochaine et qu’il semble qu’elle inclura de nombreux produits à thème et ” d’autres activités prévues pour cette marque extrêmement populaire ».

«Avec un oeil vers 2021, GB eye soutiendra le 25e anniversaire de Pokémon avec une gamme spécifique de produits # 25», lit la note finale de l’annonce de GB eye dans la publication et vous pouvez même voir quelques produits qui composeront la ligne de produits prévue pour le dernier trimestre de l’année, qui s’inspire de Pokémon Evolution, Evoli.

On ne sait pas à quoi l’entreprise fait référence par «produits n ° 25», mais, comme mentionné précédemment, il pourrait s’agir de marchandises liées non seulement au 25e anniversaire de la franchise, mais également à Pikachu, compte tenu du fait que C’est le 25e Pokémon du Pokédex, qui coïncide magnifiquement avec l’anniversaire. Quoi qu’il en soit, tout indique que The Pokémon Company célébrera le 25e anniversaire de la série en grand en 2021.

License Source Book est le magazine où ces informations apparaissent, qui est spécialisé dans les marchandises et les licences. Ils mentionnent spécifiquement la société GB Eye qui produit des produits Pokémon. Ils mentionnent également que 2021 sera très excitant pour la marque. pic.twitter.com/NDnLncUkR3 – Centre Pokémon (@CentroPokemon) 27 octobre 2020

Quelle surprise pensez-vous que The Pokémon Company réserve aux fans de la série? Quel jeu aimeriez-vous que l’entreprise fasse connaître? Dites le nous dans les commentaires.

L’anime Pokémon célèbre également, car il vient de lancer sa 23e saison, Pokémon Travel, et a apporté un contenu spécial à Pokémon GO pour le commémorer. Quant à Pokémon Sword & Shield, la deuxième extension, The Crown Tundra, est récemment arrivée, avec des ajouts de gameplay très importants. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la franchise en visitant cette page.

