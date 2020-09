Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et bien que le format de la section devrait mettre en évidence quelque chose qui ressemble un peu à l’image d’en-tête et Le magnifique Iván est le plus buvable de la semaine, le véritable leitmotiv de cette édition est la controverse. Et la controverse prend des formes très différentes.

Si la semaine dernière la première de Mulan a été éclipsée par le retour de The Boys, mais aussi parce que ce n’était pas une première normale, Disney + a retrouvé la place de choix avec le lancement de The Magnificent Iván, un autre film que la société avait voulu apporter aux théâtres, mais qu’il a préféré utiliser pour nourrir sa plateforme en ligne.

Le magnifique Ivan C’est … un film qui sent vicié la bande-annonce elle-même, et si vous avez plus de dix ans, rien qu’en le regardant, vous saurez comment l’histoire commence, se développe et se termine. Mais il y a l’astuce: elle s’adresse au public auquel elle s’adresse, et bien que la recette soit largement vue, cela ne fait pas de mal non plus de l’utiliser de temps en temps pour que les nouvelles générations se rétrécissent un peu le cœur. Le magnifique Ivan c’est un de ces films avec des animaux qui parlent et réfléchissent… et avec Bryan Cranston (Breaking Bad) comme visage familier.

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Nous continuons avec Amazon Prime Video, même si la vérité est qu’après la sortie de la deuxième saison de The Boys la semaine dernière, une série qui continue d’être diffusée au rythme d’un nouveau chapitre par semaine, comme d’habitude apporte beaucoup de films, en particulier des classiques, et un documentaire qui n’est pas le sien, mais qui mérite un peu d’attention.

Hogwood: une histoire d’horreur moderne est un documentaire britannique qui filme également un visage familier, dans ce cas, pour tenter de donner plus d’écho à son message. Le visage est celui de Jerome Flynn (Game of Thrones) et le message est très grossier, sur le fonctionnement des fermes industrielles. C’est une histoire qui est devenue virale il y a quelque temps et qui a été accusée d’être une brochure végétalienne … et elle a quelque chose de cela. Le reste est, comme le titre le prévient, une véritable horreur de nos jours (bande-annonce en anglais).

Contenu plus exclusif:

Nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Oh, Netflix! Pourquoi avez-vous tant et si mauvais? Pour rivaliser avec Fornite? Pour cela, YouTube est déjà disponible, ce qui est également gratuit … Mais qu’allons-nous faire: avec lequel des presque vingt lancements exclusifs que le service a publié cette semaine, avec un ou deux pour le souligner, ça vaut le coup. Et il y a juste cela: deux … et les deux avec une controverse derrière eux. Eh bien, faites attention à La valla, qui a acquis Antena 3.

«À 11 ans, Amy commence à se rebeller contre les traditions familiales. Et elle est fascinée par un groupe de danse de l’école où la liberté est la norme », dit la description de Joli, le film pour l’affiche et la bande-annonce dont ils ont demandé il y a quelques semaines de ne pas sortir et a accusé Netflix de promouvoir la pédophilie. Le scandale a atteint un tel point que la promotion a cessé brusquement, malgré laquelle elle a été libérée … et il faut l’enregistrer. Et non: Guapis ne fait pas la promotion de la pédophilie. Mais essayer de vendre l’idée que la libération de certaines filles consiste à les sexualiser comme des danseuses de strip-tease … eh bien, elles n’aimaient pas ça. Ni que ce soit là le véritable centre de la critique, quand bien sûr ils n’osent pas entrer dans d’autres questions qui n’ont pas à voir avec le monde moderne, mais avec l’ancien. Puis Netflix va censurer un chapitre de Community pour un blackface d’un mec qui se déguise en elfe noir.

La troisième polémique aujourd’hui, la quatrième si Le magnifique Iván ne passe pas votre filtre moral, concerne davantage le retour à la maison et ne fait référence qu’au terrible doublage de Les souvenirs d’Idhun, l’adaptation animée de l’œuvre de Laura Gallego. C’est dommage, car la trilogie est médiocre par rapport aux grands titres du genre, mais pour une série animée de type shōnen c’était parfait: fantaisie en abondance, triangle amoureux chez les adolescentes … Cependant, Netflix a décidé de changer le doublage à la dernière minute et remplacer les professionnels par des acteurs Elite… Et ils l’ont chargé avant de le sortir.

Contenu plus exclusif:

Table du chef: barbecue(T1). «Cette série nominée aux Emmy plonge dans le monde juteux et torride du barbecue en visitant des chefs et des experts renommés des États-Unis, d’Australie et du Mexique.

Coeur fou. «Fernando est un homme si familier, si familier… qu’il a deux familles. Et il fait tout son possible pour les deux. Mais une seule erreur leur suffira à entrer en collision. »

Le dilemme des réseaux. « Ce documentaire dramatisé analyse la dangereuse influence des réseaux sociaux, avec des experts mettant en garde contre les dangers des outils qu’ils créent. »

Le coin des histoires(T1). « Des personnes célèbres lisent des livres pour enfants d’auteurs afro-américains pour encourager les discussions entre les jeunes sur l’empathie, l’égalité, l’estime de soi et la xénophobie. »

Affaire de famille (T2). « Après avoir découvert que la France allait légaliser l’herbe, un entrepreneur malchanceux et sa famille décident de transformer leur boucherie en un établissement de marijuana. »

Felipe Esparza: Mauvaises décisions (T1). «Deux performances live, une en anglais et une en espagnol. Mais la langue n’a pas d’importance: Felipe Esparza est top, top. »

Julie et les fantômes(T1). «La passion de Julie pour la musique a disparu avec la mort de sa mère. Lorsque trois types fantomatiques apparaissent et parviennent à lui remonter le moral, ils décident de former un groupe. »

La marquese (T1). «Katherine est une mère célibataire qui essaie d’équilibrer son travail avec une fille adolescente et un petit ami. Comme si cela ne suffisait pas, elle pense tomber enceinte de son ex. »

Ce que la pieuvre m’a appris. «Un cinéaste fait une curieuse amitié avec une pieuvre en Afrique du Sud. Dans la forêt de varech où il vit, l’animal lui révèle les mystères de son monde. »

The Line: L’Ombre du Narco (T1). «À deux pas de l’Afrique, la ville côtière de La Línea à Cadix est un point clé du trafic de drogue. Mais les forces de l’ordre et le maire refusent de le tolérer. »

Animaux unis. « Un chien errant et un chat gâté mènent des héros rares prêts à libérer la ville des griffes du maire maléfique et de son armée de robots. »

Papa voulait. «Que fait une jeune fille qui est envahie par de fortes émotions quand sa mère lui interdit de participer à une course de BMX? Trouvez un acteur qui prétend être son père. »

Esprit: équitation en liberté: école d’équitation (T2). «Une nouvelle étape commence pour Fortu et ses amis, qui quittent Miradero pour aller vivre et étudier à la prestigieuse école d’équitation Palomino Presumido.»

La baby-sitter: Killer Queen. «Il y a deux ans, Cole a survécu à un culte satanique sanglant. Maintenant, il vit un autre cauchemar: l’institut. Et les démons du passé? Ils continuent de faire la guerre. »

Le cadeau (T2). « Une peintre entreprend un voyage de découverte de soi en découvrant les secrets d’une fouille archéologique en Turquie qui se rapportent à son passé. »

The Home Edit: tout à sa place (T1). « Les experts en ménage Clea et Joanna aident les célébrités et les clients ordinaires à trier et à collecter leurs déchets pour créer des espaces incroyables. »

#Vivant. Un horrible virus balaie une ville. Pendant ce temps, un jeune homme retranché dans son appartement et isolé du monde numérique cherche désespérément une issue. »

Entrez dans le catalogue:

Rien à voir ici, sauf les chapitres qui sortent du peu que HBO a laissé en diffusion et quatre films uniques.

Nouveaux chapitres:

Axios (T3)

Salle 104 (T4)

Territoire de Lovecraft (T1)

Entrez dans le catalogue:

Identique à HBO, mais pas de films.

Nouveaux chapitres:

Petite voix (T1)

Ted Lasso (T1)