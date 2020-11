Disney + vient de diffuser le premier épisode de la deuxième saison, avec des références à un jeu vidéo.

La deuxième saison de Le mandalorien vient de commencer son voyage dans Disney +, et il l’a fait avec un premier épisode qui a fait sensation parmi les fans de jeux vidéo, car il présente une séquence de combat et un scénario rappelant un jeu vidéo. Évidemment, si vous n’avez pas vu l’épisode d’ici, vous en trouverez SPOILERS nous vous recommandons donc de ne pas continuer à lire.

The Rise of Skywalker faisait déjà référence au grand KOTOR de BioWareAccompagné par le désormais emblématique Baby Yoda, Mando se rend sur la planète désertique de Tatooine, suivant les traces d’un autre Mandalorien. Là, il se heurte à une petite ville minière qui a récemment commencé à être attaquée par un énorme Dragon de Krayt, et c’est là que les similitudes avec le classique BioWare KOTOR commencent à émerger. Dans ce RPG légendaire nous avons dû affronter l’une de ces créatures aux portes de son repaire, une grotte au milieu du désert, mais contre un tel être le combat traditionnel ne fonctionne pas, il faut utiliser la stratégie, et c’est justement ce que le protagoniste de cette série créée par Jon Favreau et Dave Filoni.

Le Dragon Krayt dans KOTOR et Le Mandalorien quittant son repaire.

Pour vaincre le dragon Krayt, la même stratégie est suivie dans KOTOR et The Mandalorian.Le seul point faible de cette créature est dans son ventre, qui n’est généralement pas facilement exposé, donc dans le jeu de rôle BioWare et la série Disney +, ils conçoivent un plan pour forcer le monstre à sortir de son repaire en le tentant. avec un peu de -tasty- Bantha ils sont l’appât idéal. L’objectif? Attirez la bête dans un champ d’explosifs qui, au moment précis, seront activés pour la faire exploser en mille morceaux. Sans entrer dans plus de détails sur l’avenir du combat dans cet épisode de The Mandalorian, on peut même voir la gigantesque et précieuse perle avec laquelle récompensé le protagoniste de Star Wars: Knights of the Old Republic, et qui est un objet déjà connu des fans de la saga Star Wars et de son fantastique univers élargi.

Il ne faut pas oublier que le dernier film The Rise of Skywalker incluait déjà dans le canon Star Wars un personnage capital de KOTOR, si peu à peu, la brillante histoire que BioWare capturée dans son RPG prend de l’ampleur dans le nouvel univers Guerres des étoiles À tel point qu’un film KOTOR a fait l’objet de rumeurs, même si à ce jour, il n’y a pas de projet pour celui-ci ou un nouveau jeu ou un remake du classique.

