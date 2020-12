On sait que The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), la série produite spécialement pour Disney Plus dont tout le monde parle à chaque fois qu’un nouvel épisode est sorti, contient beaucoup d’oeufs de Pâques sur le cosmos narratif de Star Wars. Mais pas seulement à ce sujet, mais, à l’occasion, ses dirigeants introduisent des références à d’autres œuvres cinématographiques dans leurs chapitres. Autrement dit, si dans “Le croyant” (2×07) on peut trouver jusqu’à onze œufs de Pâques de la saga galactique, il y en a aussi un qui en sort. Et c’est lié à un film dont un bon nombre de mèmes et de gifs ont émergé sur Internet.

Migs Mayfeld parle de «TPS reports», clin d’œil très clair au film Trash Work (1999), intitulé Office enchevêtrements en Amérique latine

Lorsque le commandant Valin Hess (Richard Brake) jette un coup d’œil à Din Djarin (Pedro Pascal) et Migs Mayfeld (Bill Burr), nous craignons déjà le pire. Et le fait qu’il monte à bord de l’étoile chasseur de primes du Mandalorien dans le mess des officiers de la raffinerie impériale nous met immédiatement tendus. Avec un très bon jugement, le second vient à son secours. Une milonga dit au gars que son partenaire déconcerté est à moitié sourd et essayer une excuse pour partir là. Qu’ils doivent s’occuper de certains rapports et recharger certaines bobines d’énergie. Mais ça ne marche pas, et Valin Hess insiste pour qu’ils prennent tous les deux un verre avec lui.

«Travaux d’ordures» | Renard

Ce clin d’œil montre l’Empire comme une entité désagréable qui fonctionne avec une échelle pleine d’autoritarisme inutile et inconfortable.

Le fait est que Mayfeld parle de “rapports TPS”, un clin d’œil très clair au film Travail indésirable (Mike Judge, 1999), intitulé Enchevêtrements de bureaux en Amérique latine. Dans une scène rappelée le redoutable Bill Lumbergh (Gary Cole), chef d’une société de logiciels, gronder le pauvre Peter Gibbons (Ron Livingston). La raison? Vos rapports TPS désolés. Donc, cet œuf de Pâques dans The Mandalorian ne sert pas seulement de référence. De plus, il désigne l’Empire Galactique comme une entité méchante qui fonctionne avec une échelle pleine d’autoritarisme inutile et inconfortable.