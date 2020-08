Le mandalorienMoff Gideon a un lien surprenant avec la Force, taquine Giancarlo Esposito. Ne faisant ses débuts que dans l’avant-dernier épisode de la première saison de la série, le personnage est sur le point d’être le méchant ultime de la série Disney +. Alors que Din Djarin (Pedro Pascal) et Baby Yoda se lancent dans leur nouvelle aventure pour réunir l’Enfant avec son peuple, l’ancien officier impérial sera sur leur queue, voulant mettre la main sur le mystérieux bébé.

Beaucoup de choses sont encore inconnues sur Moff Gideon, et au lieu de fournir des réponses, La finale de la saison 1 de Mandalorian n’a fait qu’ajouter au mystère quand il a révélé qu’il brandissait le Darksaber. L’arme unique a été vue pour la dernière fois avec Bo-Katan Kryze dans Star Wars Rebels. À partir de là, on ne sait pas comment Gideon a mis la main dessus. Bien qu’il soit possible qu’une rencontre précédente avec le Mandalorien l’ait amené à glisser l’épée magique. Bien qu’Esposito ne puisse rien dire de spécifique sur le passé et l’avenir de son personnage, il taquine que The Mandalorian saison 2 révélera ses liens avec la Force.

S’adressant à SYFY à la lumière de la série de nominations aux Emmy Awards par The Mandalorian, on a demandé à l’acteur si Moff Gideon était sensible à la Force. Esposito ne peut naturellement pas répondre à cela directement, mais il laisse entendre qu’il est peut-être. Quoi qu’il en soit, l’acteur dit que son personnage a un lien «old school» avec la Force.

Je dis que c’est une possibilité. Je ne peux pas dire avec certitude que ce soit complètement la vérité, mais écoutez, nous l’avons vu sortir de son chasseur TIE, et nous l’avons vu aussi avec le Darksaber. Je dois dire que le brochet a des surprises en ce qui concerne le lien qu’il a avec la Force. Vous ne savez pas vraiment où il se situe là-dedans, mais il a certainement des informations que nous ne connaissons pas et qui le relient à la vieille école.

Il est difficile de dire ce que veut dire Esposito quand il décrit son lien avec la Force. Il est logique qu’il tenait à rendre sa réponse vague afin de ne pas donner de spoilers potentiels, mais la façon dont il l’a dit, la connexion de Gideon à la Force peut être quelque chose de lui connaissant quelqu’un qui y est sensible au personnage étant Force. -sensible lui-même. À ce stade du Mandalorien, seul Baby Yoda a montré un lien avec la Force, et c’est peut-être la raison pour laquelle il veut mettre la main sur l’enfant.

Heureusement, les fans n’auront pas à attendre pour en savoir plus sur Moff Gideon et son lien supposé avec la Force. Contrairement à de nombreuses productions sur petits et grands écrans qui ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus, la série créée par Jon Favreau a terminé le tournage pour sa deuxième saison quelques jours avant l’émission des mandats d’abri sur place. Compte tenu de cela, il est toujours en bonne voie de sortir sur Disney + cet automne. S’il pourra ou non s’en tenir à sa date de sortie pour Le mandalorienL ‘inévitable saison 3 reste à voir étant donné que personne ne sait vraiment comment la situation de crise sanitaire mondiale va éclater dans les prochains mois.

