L’un des mangas les plus uniques prendra enfin fin au début de l’année prochaine. Il a été récemment révélé que Cellules au travail, Le travail d’Akane Shimizu s’est concentré sur les cellules du corps humain, Il prendra fin le 26 janvier 2021. De même, le dernier arc se concentrera sur le virus COVID-19.

Grâce au compte officiel du manga sur Twitter, il a été révélé que l’avant-dernier chapitre de la série sera nommé “Nouveau coronavirus (partie 1)”, et le dernier épisode expliquera un peu plus les effets de cette maladie sur le corps humain. De même, l’équipe Cells at Work a mentionné qu’elle espérait aider le public à mieux comprendre ce virus et a partagé le message suivant:

“Avec gratitude à tous les professionnels de la santé qui se battent en première ligne, nous espérons que cela aidera à une bonne compréhension du nouveau coronavirus.”

Bien que le manga Cells at Work se termine le 26 janvier 2021, Une deuxième saison de l’anime est actuellement en production pour l’année suivante. De même, un spin-off, intitulé Code Black, est également en développement. Les fans de ce travail auront donc encore du contenu pour les années à venir. Le manga original a commencé à être publié sur une base mensuelle en 2015, et en 2018, il a été adapté en anime.

