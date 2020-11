Le marché des PC a connu un excellent troisième trimestre de 2020 avec forte hausse des ventes mondiales et surtout dans certains segments. Très bonne nouvelle pour l’industrie (et les consommateurs en général) car elle intervient après de nombreuses années de déclin.

Personne n’échappe au fait que la pandémie de COVID-19 et le confinement pour la surmonter sont derrière ces résultats. Le besoin de nouvelles infrastructures pour le télétravail, les études à domicile ou pour ces moments de loisirs numériques qui nous ont sûrement permis de passer le long confinement un peu plus confortablement, a fait croître le marché des PC au deuxième trimestre. Maintenant, dans le troisième, ce fut une explosion.

Selon les données de Canalys, le marché des PC (où le conseil comprend les tablettes) a enregistré un Augmentation de 23% d’une année sur l’autre pour un total de 124,5 millions d’unités vendues. Des chiffres fantastiques compte tenu de notre origine, avec des ventes qui saignaient des sommets au début de la décennie. Bien entendu, ce marché est très large et tous les segments n’ont pas obtenu d’aussi bons résultats.

Marché PC – Faits saillants 3T 2020

Les Chromebooks Ils étaient le produit client avec la plus forte augmentation des ventes, 122%. Les 2-en-1 et les ordinateurs portables légers ont été les prochaines catégories hors concours avec une croissance de 88% et 57%, respectivement. Bonnes performances également pour les cabriolets (+ 27%) et même pour les AIO (+ 7%).

À la baisse les machines de bureau se sont démarquées. C’est le groupe qui a le plus chuté ces dernières années et même avec les conséquences de la pandémie, ils n’ont pas réussi à se rétablir. La baisse des ventes de postes de travail professionnels (-27%) et celle des tours PC (-33%) montrent clairement comment le marché s’est déplacé vers les appareils de mobilité, avec un impact particulier sur les appareils hybrides.

Par les fabricants, Lenovo a dominé les ventes de PC au cours du trimestre, bien qu’à une courte distance d’un Apple qui a récupéré des positions avec une croissance de 40% d’une année sur l’autre. HP, Dell et Samsung ont complété le top 5, la société sud-coréenne étant en tête de la croissance parmi les principaux fabricants avec une hausse de 86% d’une année sur l’autre. Il faut rappeler que Canalys inclut les tablettes dans cette statistique et donc la présence proéminente d’Apple et de Samsung.

Ventes mondiales de PC (tablettes incluses) au troisième trimestre 2020

Les comprimés sont ressuscités

Les ventes de tablettes ont chuté après une croissance spectaculaire suite au coup de pouce reçu il y a plus de dix ans par le lancement de l’iPad d’Apple. La grande polyvalence des téléphones intelligents modernes et leur augmentation en taille et en puissance, a cannibalisé le segment des petites tablettes électroniques, tandis que le haut de gamme s’est transformé en «2 en 1» capable d’offrir également des fonctions informatiques. ordinateurs portables.

Le troisième trimestre 2020 a enregistré une changement significatif de tendance, même s’il reste à voir qu’il se poursuivra avec le temps. L’augmentation des ventes de tablettes électroniques a été considérable, 43% d’une année sur l’autre à 44,3 millions d’unités.

Par les fabricants, Apple continue de dominer ce secteur de loin, même si c’est le deuxième classé, Samsung, qui a le plus progressé, 80%. Des fabricants chinois tels que Huawei et Lenovo, et le leader des ventes de tablettes bon marché, Amazon, complètent le top 5.

Ventes mondiales de tablettes au T3 2020

Chromebooks, les plus dynamiques

Les Chromebooks sont arrivés sur le marché il y a près de dix ans et ont trouvé leur place sur le bureau informatique. Peut-être, encore, ils ne couvrent pas les besoins de tous les utilisateurs, mais c’est une plateforme qui n’a cessé de croître et les améliorations de ces dernières années dans les logiciels et le matériel en ont fait une très réelle alternative à Windows et macOS.

Au troisième trimestre, ils ont connu une explosion des ventes selon Canalys, “comme pièce maîtresse de la réponse numérique du segment éducatif à la pandémie COVID-19”, expliquent les analystes. “L’incertitude sur la façon dont l’éducation se développera reste au premier plan des esprits des éducateurs face aux blocages secondaires et aux protocoles liés au traitement des infections au sein de la population scolaire.”

En conséquence, les établissements se sont tournés vers les Chromebooks pour fournir une urgence relativement peu coûteuse et facile à gérer, garantissant une perturbation minimale tout au long de l’année scolaire. Le résultat a été spectaculaire et ces ordinateurs portables équipés de systèmes Google ont été les machines clientes qui ont le plus augmenté, 122% approchant la barrière de 10 millions d’unités.

Par les fabricants, les grands du PC sont à la pointe. Le premier HP, bien que le second, Lenovo était celui qui a connu la plus forte croissance, pas moins de 351%. Dell, Acer et ASUS ont complété le top 5.

Ventes mondiales de Chromebook au troisième trimestre 2020

Bonne nouvelle, mais temporaire ou future?

Bonne nouvelle pour l’industrie, mais les données des prochains trimestres devront être évaluées pour voir si la situation est temporaire. Le PC était et est toujours bien vivant. Il est irremplaçable pour de multiples tâches, mais il ne répétera probablement jamais les ventes enregistrées dans ses meilleures années au début du siècle. Simplement, le client PC «supporte» aujourd’hui de plus en plus son équipement informatique et comparé à un cycle de mise à jour estimé à 4 ans en moyenne, il est passé à 6 ans en peu de temps.

La pandémie de COVID-19 sera-t-elle un tournant pour le marché des PC ou juste une réponse temporaire à la nécessité d’augmenter l’infrastructure informatique? Avez-vous acheté un PC au cours des derniers mois? De quel type? Et une tablette?