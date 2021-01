Pour l’intrigue qui se déroule dans Wonder Woman 1984 film (Patti Jenkins 2020), on peut dire que le vrai grand méchant est absent. Comme dans presque tout le premier opus (Jenkins, 2017), au cours duquel Ares se cache derrière la façade de Sir Patrick Morgan (David Thewlis). Avec le général Erich Ludendorff (Danny Huston) et le Dr Isabel Maru (Elena Anaya) comme secondaire, oui. Dans la suite, le conflit tourne autour de la pierre des rêves, qui a été faite par Dolos, dieu de la trahison et des méfaits, et exauce comme par magie des souhaits aux conséquences fatales pour le monde.

Simon Stagg (Oliver Cotton), l’homme d’affaires mature qui rompt sa relation d’affaires avec Maxwell Lord, est l’un des méchants de DC Comics

Cette divinité funeste n’apparaît jamais à l’écran, donc ceux qui jouent un rôle négatif dans l’histoire sont l’ambivalent Maxwell Lord (Pedro Pascal) et le Dr Barbara Minerva (Kristen Wiig), qui finit par se transformer en Cheetah. Mais, dans Wonder Woman 1984, un autre méchant régulier de DC Comics il partage deux scènes avec la première sans que nous l’ayons perçue comme telle. Il s’agit de Simon Stagg, l’homme d’affaires mature qui rompt sa relation d’affaires avec Lord et interprété par le londonien Oliver Cotton (The Dark Knight: The Legend Rises).

Warner Bros.

Simon Stagg, une vieille connaissance de la Justice League

Il a été créé par le scénariste Bob Haney et le dessinateur Ramona Fradon pour le numéro cinquante-sept de The Brave and The Bold (1965). Il avait amassé une grande fortune avec ses inventions en tant que scientifique brillant mais sans scrupules, et devient un ennemi juré de Rex Mason, le super-héros Metamorph. De plus, Simon Stagg s’est également heurté parfois à Batman, Superman et la Justice League elle-même. Et, dans l’unique comique Countdown to Infinite Crisis (Geoff Johns, Greg Rucka, Judd Winick et Ed Benes, 2005), nul autre que Maxwell Lord est vu en train de parler au personnage lors d’un appel téléphonique.

Simon Stagg est l’ennemi juré de Rex Mason, le super-héros Metamorph, et s’est parfois heurté à Batman, Superman et la Justice League elle-même.

De plus, sa société, Stagg Industries, est mentionnée dans la série Arrow (Greg Berlanti, Marc Guggenheim et Andrew Kreisberg, 2012-2020) à plusieurs reprises. Et Simon Stagg lui-même intervient dans l’épisode «Fastest Man Alive» (1×02) de The Flash (Berlanti, Kreisberg et Geoff Johns, depuis 2014) avec le visage de William Sadler (Peine à vie). Son entreprise a également été mentionnée dans le jeu vidéo DC Universe Online (Dimensional Ink Games, 2011), et le scientifique infâme apparaît dans Batman: Arkham Knight (Rocksteady Studios, 2015) en tant que partenaire de l’épouvantail. Le verrons-nous dans Wonder Woman 3?

Dan Mora | DC Comics

