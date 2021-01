Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous l’avons mentionné dans plusieurs notes précédentes, The Medium sera la première exclusivité Microsoft sur consoles qui donnera aux joueurs des raisons de choisir d’acheter la Xbox Series X | S. Ce titre a attiré beaucoup d’attention en raison de son thème d’horreur et de scénarios sombres qui seront parfois présentés dans 2 mondes alternatifs simultanément. Pour tout ce qui précède et qui est développé par le studio Bloober Team, spécialiste du genre, The Medium a également suscité l’intérêt des utilisateurs de PlayStation et ils se demandent s’ils pourront un jour y jouer sur leur console. Si vous êtes l’un d’entre eux, cela vous intéresse, car l’étude a été interrogée sur la possibilité que le jeu atteigne d’autres plates-formes et la réponse a donné de l’espoir.

Dans une interview avec VG247, le designer principal Wojciech Piejko et le producteur Jacek Zięba ont participé pour parler du jeu qui sortira cette semaine pour Xbox Series X | S et quelque chose qui a attiré notre attention est qu’on leur a demandé si The Medium It pouvait cesser d’être exclusif à Xbox et atteignez également PlayStation 5.

Nous vous rappelons que Bloober Team a clairement indiqué que grâce à la puissance de la Xbox Series X, il est possible de représenter les graphismes, l’immersion et le gameplay de The Medium (dualité des mondes). Cependant, en tenant compte du fait qu’il fera ses débuts sur Xbox Series S, une console avec des spécifications inférieures à la PlayStation 5, la puissance ne devrait pas être un obstacle au fonctionnement du jeu sur la console Sony.

Il est possible que The Medium atteigne PlayStation 5

Ce qui est intéressant, c’est que le producteur Zięba, bien qu’il n’ait pas confirmé qu’il y aurait une version PlayStation 5 ou même qu’il soit dans les plans, n’a pas exclu la possibilité, car il a mentionné qu’ils se concentrent “sur PC et Xbox pour le moment. “.

Quelque chose d’important à mentionner est que lorsque les médias de Push Square ont interrogé le studio sur la possibilité d’amener Blair Witch (autrefois une exclusivité Xbox) sur PlayStation 4, il a répondu avec un commentaire presque identique et en moins de 4 mois après sa sortie initiale, le Le jeu était déjà disponible sur PlayStation 4 et près de 10 mois plus tard, il est arrivé sur Nintendo Switch.

Cela dit, il semble que le studio entretienne une relation très étroite avec Microsoft et ait déjà appliqué des accords d’exclusivité temporaires avec l’entreprise, donc The Medium peut être l’un d’entre eux. Jusqu’à présent, cependant, cela n’est confirmé pour Xbox que sur consoles et PC, le reste est donc de la spéculation et les fans devraient attendre une éventuelle annonce pour d’autres plates-formes.

Que pensez-vous de ces réponses? Pensez-vous que The Medium viendra sur PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par The Medium, alors vous ne pouvez pas manquer cette superbe vidéo dans laquelle Bloober Team révèle quels artistes ils ont été inspirés pour créer les environnements terrifiants du monde des vivants et des esprits dans le jeu.

The Medium fera ses débuts le 28 janvier sur Xbox Series X | S en tant que console exclusive, en dehors du PC. Nous vous rappelons que The Medium arrivera sur Xbox Game Pass le jour de son lancement. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

