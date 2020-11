Comptez-vous les heures pour pouvoir courir à l’extérieur? N’oubliez pas qu’à partir de ce samedi 2 mai, il sera permis dans toute l’Espagne de faire de l’exercice dans la rue individuellement. Il est donc temps de vous procurer vos chaussures de course, vos vêtements d’entraînement et, bien sûr, une paire d’écouteurs sans fil prêts à écouter votre musique préférée.

Mais si vous ne pouvez pas oublier quelque chose lorsque vous sortez courir, c’est bien sûr votre mobile, car vous en avez besoin pour écouter de la musique pendant que vous vous entraînez et pour pouvoir répondre aux appels et aux messages que vous recevez. Cela dit, il est clair que vous avez besoin d’un support pour transporter le téléphone sans que cela vous gêne mais qui, en même temps, vous permet de consulter l’écran lorsque cela est nécessaire. La meilleure option dans ce cas est sans aucun doute la Bracelet de course mobile de marque VUP. Il suffit de dire pivoter de 180 degrés et que plus de 2800 utilisateurs Amazon l’ont évalué avec une moyenne de 4,4 étoiles sur 5.

Rotation à 180 degrés

Imaginez que vous courez quand tout à coup vous recevez un appel ou un message important auquel vous devez répondre. Avec n’importe quel bracelet commun, la chose normale serait que vous deviez retirer le téléphone de l’étui pour pouvoir le consulter. Cependant, ce modèle peut tourner à 180 degrés afin que vous puissiez régler l’écran dans n’importe quelle direction et le regarder dans une position naturelle, sans avoir à retirer votre smartphone du support.

«Pouvoir allumer le téléphone pendant que vous courez est très confortable», écrit le client Miquel Toledo dans son avis, car il considère comme un avantage la facilité de «regarder ou répondre à un message sans avoir à le retirer de son bras». Pour sa part, Ángel estime qu’il est “confortable à transporter et la possibilité de tourner le téléphone portable est très confortable”.

Pour presque toutes les tailles d’écran

Pour attacher le mobile au bras, ce support utilise des bandes élastiques en caoutchouc qui maintiennent le téléphone par les quatre coins en toute sécurité. Ceci, en plus d’être un système pratique et efficace, donne au bracelet un compatibilité pratiquement universelle avec les smartphones actuels, des positions qui s’adaptent bornes jusqu’à 6,5 pouces de taille.

Pour confirmer sa capacité, le client Alejandro dit qu’il l’utilise avec un téléphone Huawei Mate 20 Pro, avec un écran de 6,3 pouces, et que «c’est parfait». «Donc, tout autre aussi gros fera l’affaire aussi. Très stable, mon mobile ne s’est jamais éteint et il tourne parfaitement », ajoute-t-il. Un avis similaire est partagé par Jacob, qui considère que «le caoutchouc fixe très bien le téléphone et le matériel est acceptable». De plus, il ajoute que la conception du caoutchouc permet de “toucher l’écran directement avec votre doigt”.

Ajustement parfait sur le bras

Quelle que soit la taille de votre bras, le bracelet a un sangle élastique pour faire le tour des biceps sans problème, ainsi que deux emplacements pour tenir le groupe: un pour les bras entre 20 et 30 cm circonférence et un autre pour une extension comprise entre 30 et 40 cm. Il comprend également un poche pour ranger une clé ou d’autres petits objets et un Velcro sécurisé pour maintenir le câble du casque cela les empêche de bouger pendant que vous courez.

Joaquín, l’un des utilisateurs qui l’ont déjà essayé, commente qu’il attribue cinq étoiles au produit “parce qu’il est de très bonne qualité”. Entre autres raisons, il souligne que «la sangle est assez extensible pour pouvoir s’ajuster à n’importe quel bras» et que «il est très utile de pouvoir faire tourner le mobile tout en faisant du sport». De son côté, Roberto affirme que c’est «le meilleur support mobile qui existe», principalement parce que «quand vous le tournez vers votre visage, vous voyez [la pantalla] en premier”.

