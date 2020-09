Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

De nombreuses annonces à l’IFA 2020. A mi-chemin entre le physique et le virtuel, le plus grand salon technologique d’Europe nous a laissé des nouvelles intéressantes.

Intel a présenté les nouveaux processeurs Core de 11e génération, Tiger Lake, et avec eux de nombreux nouveaux équipements, tels que ceux de Lenovo ou ASUS.

NVIDIA a annoncé que les graphiques Ampère, le lancer de rayons et la résolution 8K vont de pair dans l’un des plus grands sauts générationnels de l’histoire.

Et pour les soutenir, il y aura une avalanche de ces GeForce RTX 30 Series: ASUS, MSI, Gigabyte, ZOTAC, EVGA et autres.

Et si vous voulez connaître ses détails techniques, ne manquez pas GeForce RTX 30: tout ce que vous devez savoir en dix clés.

Première du film en septembre: « Pinocchio » revient sur grand écran.

Notre spécial hebdomadaire de la série Novedades VOD 36/20 arrive avec le protagonisme de «The Boys» sont de retour en ville.

Et nous continuons avec des séries puisque la première de «Mulán» sur Disney + met l’industrie cinématographique à l’épreuve.

De notre section pratique: Comment démarrer plusieurs systèmes d’exploitation à partir d’une clé USB avec Ventoy.

Samsung Galaxy Z Fold 2, spécifications et prix du nouveau roi des smartphones flexibles.

Nintendo célèbre le 35e anniversaire de Super Mario avec des jeux, la réalité augmentée et une nouvelle mini console.

AMD confirme le RX 6000, rival direct du RTX 30.

Samsung 980 PRO, le SSD le plus rapide du marché à 7 Go par seconde.

Vous pouvez toujours obtenir gratuitement le jeu Tom Clancy’s The Division.

TomTom GO Navigation est désormais disponible pour iOS et Android.

Et en parlant de jeux. Parmi nous: que savez-vous du jeu de la mode?

Vous avez déjà votre nouveau routeur, et maintenant? Les choses que vous devez faire.

Microsoft explique pourquoi il ne vous permet pas de désactiver l’antivirus Windows 10.

Google Maps prépare la carte du coronavirus.

Première vraie vidéo de l’iPhone 12: Apple a sauvé le design de l’iPhone 5

Motorola Razr 5G: un cool pliable maintenant en haute définition.

Nos lecteurs disent: les cartes graphiques sans lancer de rayons sont-elles obsolètes?

Nous nous retrouvons dans l’espace alors qu’Andromède et la Voie lactée entrent en contact.

