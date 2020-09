Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Xbox Series S: tout ce que vous devez savoir sur la Xbox bon marché de Microsoft.

Les bugs et les problèmes dans Windows 10 continuent: si vous ne voulez pas être un «cobaye», retardez les mises à jour.

Crusader Kings 3, analyse: un règne à travers le temps.

Voulez-vous tester les performances d’un PC? Voici quelques applications gratuites.

Le RTX 30 a rendu la PS5 et la Xbox Series X « obsolètes » avant leur lancement.

Google publie la version finale d’Android 11 et voici ses actualités.

Et tandis que Huawei présente HarmonyOS 2.0, pour tous contre Android.

Nous analysons la tour Nfortec Caelum: robustesse, couleur et un immense espace.

Ce que les médias disent de l’analyse du Microsoft Surface Duo.

Apple contre Epic Games: « Pas un Robin des Bois d’entreprise moderne »

Apple annoncera l’iPhone 12 le 15 septembre… Ou pas et nous verrons d’abord la nouvelle montre et l’iPad.

Ubisoft Forward: nous passons en revue l’actualité et tous les jeux présentés.

Motorola présente le Razr 2020 pliable, avec 5G, de meilleures fonctionnalités, un appareil photo et une batterie.

AMD présentera Zen 3 le 8 octobre et RDNA 2 le 28 octobre.

Microsoft confirme le prix de la Xbox Series X: elle coûtera 499 euros et arrivera le 10 novembre.

Dune 2020: une autre saga épique de science-fiction revient et nous avons une bande-annonce et beaucoup d’informations.

Zorin OS 15.3 insiste: je suis prêt à remplacer Windows 10 sur votre PC.

Android 11 Go Edition est prêt à améliorer l’expérience des smartphones économiques.

Microsoft publie les mises à jour Intel Microcode pour Windows 10 Comment sont-elles installées?

POCO X3 NFC, un milieu de gamme très intéressant avec une valeur très serrée.

Le boîtier GoPro HERO 9 Black fait allusion à des améliorations significatives.

GameCube pourrait devenir la première console hybride de Nintendo.

Moto G9 Plus a fuité dans son intégralité: spécifications et prix.

Amazon Music HD intègre un nouveau service de streaming musical de haute qualité.

Ne manquez pas les meilleures offres de la semaine lors d’un nouveau vendredi rouge.

Gaming Xbox Series, PS5 et PC, un regard en profondeur.

Nous terminons par « Our Readers Talk »: Xbox Series S, est-ce vrai ou faux?

