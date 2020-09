Pour que rien d’important ne vous arrive, nous vous disons au revoir pour une autre semaine avec une sélection des meilleurs articles que nous avons publié ces sept derniers jours. Jetez un œil pour vous assurer qu’il y a quelque chose qui vous intéresse …

Nous avons commencé l’achat d’ARM par NVIDIA, l’une des nouvelles technologiques de l’année.

Dans l’ensemble, le monde n’arrête pas de tourner et Intel a confirmé que le Tiger Lake-H à 8 cœurs arrivera en 2021.

Une autre nouveauté de la semaine a été la révélation officielle du prix de la PlayStation5, nous savons donc déjà combien coûteront les consoles de nouvelle génération.

Avec toutes les données déjà sur la table, nous avons comparé PS4 et PS4 Pro avec PS5 avec un regard technique pour découvrir dans quelle mesure la prochaine console de Sony surpasse l’actuelle.

La PS4 sent-elle la mort? Ne vous inquiétez pas, car vous avez une console pendant un certain temps: elle continuera à vivre jusqu’en 2024 selon Sony lui-même.

Si vous voulez dire au revoir à une console, dites au revoir à la Nintendo 3DS, et c’est que le portable sera bientôt abandonné.

Et si vous avez déjà la PS5 alignée, soyez prudent car le prix des jeux PS5 commence à vous faire peur.

En parlant de prix, comment vieillit le prix des smartphones? Toutes les marques ne se déprécient pas au même rythme.

Et en parlant de smartphones, nous partons avec les deux annonces les plus intéressantes de la semaine, à commencer par le Moto G9 Plus, qui est désormais disponible en Espagne.

Nous continuons avec la LG Wing, qui contrairement à la précédente ne concourt pour rien, mais est frappante.

Dans le domaine des présentations, l’une des plus attendues a été l’Apple Keynote 2020, dans laquelle Apple Watch, iPad, Apple One et iOS 14 ont été annoncés.

L’autre était Facebook Connect, dont l’annonce la plus intéressante était l’Oculus Quest 2, le casque VR le plus abordable du marché.

Nous avons passé en revue certaines de nos critiques de produits et celle que vous ne pouvez pas manquer est la Corsair 4000D, une boîte vraiment attrayante.

Nous avons également analysé le Corsair iCUE H150i Elite Capellix, un kit de refroidissement liquide nouvelle génération qui ne convient pas à tous les budgets, mais de grande qualité.

En changeant le troisième, le Jabra Elite 85h est également passé par notre table d’analyse, des écouteurs qui nous ont laissé un très bon goût … à l’oreille.

Enfin, dans un domaine plus ludique si possible, nous avons analysé Crysis Remastered pour PC, la remasterisation du classique de l’action de Crytek.

Une autre nouvelle que vous voudrez peut-être connaître est l’interdiction de TikTok aux États-Unis, qui commence à s’appliquer à partir d’aujourd’hui.

Coïncidence ou non, YouTube Shorts, l’alternative de Google à TikTok, a été annoncé cette semaine, même si elle n’est pas encore prête.

Nous avons terminé avec plus de jeux, à cause du lancement de Microsoft xCloud, dont nous vous donnons toutes les clés dans l’article lié.

Oh, et ne vous inquiétez pas si vous êtes un utilisateur Apple, car la société autorisera à la fois xCloud et Stadia dans l’App Store … après avoir vérifié, bien sûr.

