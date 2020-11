Nous clôturons dimanche avec la compilation du meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Nous regardons la carte graphique GeForce RTX 3070 – un pas en avant vers la démocratisation du lancer de rayons. Tablette ou 2 en 1? Tout ce que vous devez savoir pour bien choisir et dix modèles sélectionnés pour tous les budgets. AMD présente ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000. Grande concurrence à NVIDIA. Bel ensemble de périphériques cet ensemble clavier et souris Trust Primo que nous avons également examiné cette semaine. De notre section pratique: Comment accéder au “God Mode” étendu de Windows 10. Notre série hebdomadaire arrive chargée d’Halloween: News VOD 44/20: ‘Truth Seekers’, les fous fantômes de Nick Frost et Simon Pegg. Nous avons également revu en profondeur le téléviseur TCL C81 65 ″: en couleur, mais sans contrôle. Microsoft vend les nouveaux Surface Laptop Go et Surface Pro X en Espagne. Comment installer le sous-système Linux pour Windows. Cela n’a jamais été aussi simple. Intel Rocket Lake-S: ce sont les nouveaux processeurs du géant des puces. OnePlus Nord N10 5G et N100: spécifications et prix officiels. Dans notre section moteur, nous analysons la Tesla Model 3, la berline électrique «économique» d’Elon Musk. Samsung et Stanford développent un écran OLED de 10 000 PPI. Halloween sur Steam: des ventes vraiment effrayantes. Microsoft publie une mise à jour pour supprimer Flash Player de Windows. LG WING: le smartphone qui brise le facteur de forme arrive enfin en Espagne. Microsoft garantit que les Xbox Series X et S bénéficieront de toutes les capacités de RDNA 2. Apple A14 Bionic: le SoC mobile le plus performant sous le microscope. PS5: Sony révèle tous les détails de PlayStation Plus. Spotify prépare une augmentation de prix imminente. Et aussi Netflix. Le moteur de recherche d’Apple pourrait arriver plus tôt que prévu. Les meilleures offres de la semaine pour un autre vendredi rouge. Microsoft travaille sur une mise à jour majeure de l’interface utilisateur de Windows 10. LG K92 se classe comme le meilleur téléphone 5G à petit budget à ce jour. Logitech Ergo M575 – Une souris trackball abordable. Apple One, l’unification des services, arrive en Espagne. RISC-V arrive sur les PC avec une carte de développement SiFive. Votre connexion Internet ne fonctionne pas? Essayez ces cinq solutions.

