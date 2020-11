Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Nous commençons par le guide de jeu mensuel qui comprend toutes les versions de novembre 2020. Nous analysons l’Apple iPhone 12: l’iPhone de la génération 5G. Nous analysons le casque Creative SXFI Gamer: un son holographique grâce à l’intelligence artificielle. Mac avec Apple Silicon: tout ce que vous devez savoir et feuille de route pour le lancement du produit. Comment choisir la RAM: tout ce que vous devez savoir pour bien faire les choses. En tant que jeu de la semaine, nous examinons en profondeur Partisans 1941, la stratégie, l’action tactique et la furtivité pendant la Seconde Guerre mondiale. Article de notre série hebdomadaire VOD News 45/20: ‘SpongeBob: A Hero to the Rescue’… des abonnés Netflix Et en parlant de jeux, quelle est la console la plus puissante? Nous commandons tous les systèmes actuels de la puissance la plus élevée à la plus faible. Nous avons également revu la platine vinyle Audio Technica AT-LPW30TK: minimalisme et design. Dans notre section pratique: Vous souhaitez utiliser le menu Démarrer de Windows 7 dans Windows 10? Windows 10 20H2 provoque un écran bleu de la mort, Microsoft recommande un «rollback» Une autre analyse est venue cette semaine pour le système de refroidissement liquide Nfortec Atria 240. AMD lance le Ryzen 5000 basé sur Zen 3 et arrache la couronne de performances d’Intel. Freeway pour PCIe 6.0, l’interface du futur du PC. Raspberry Pi 400: Un PC complet pour 70 $ qui montre le potentiel de ce projet Raspberry. AMD Radeon RX 6000: trois touches qui expliquent comment elles ont tellement amélioré leurs performances. Freeway pour PCIe 6.0, l’interface du futur du PC. Trust présente ses nouvelles chaises de jeu et sièges pour simulateurs de course. Orange Pi Zero 2: un mini-PC pour 16 $. Honor 10X Lite bouscule le milieu de gamme avec quatre caméras, 5000 mAh et un prix inférieur à 200 euros. DJI présente le drone Mini 2, compact, avec un temps de vol plus long et un enregistrement 4K. Il y a débat avec l’espace libre que laisseront les nouvelles consoles. Xbox Series S: seulement 364 Go d’espace libre? La PS5 est un peu plus longue, mais elle ne prend pas en charge le stockage SSD externe au lancement. A14X Bionic, le premier SoC silicium d’Apple, surpasserait l’Intel Core i9-9880H. Ne vous y trompez pas lorsque vous placez votre nouveau routeur: tout ce que vous devez savoir pour bien faire les choses LG UltraGear 27GN800 se présente comme un moniteur de jeu ultra-large à 144 Hz et 1 ms. Acer Aspire 5 lance les processeurs Ryzen 5000U. Dans notre section moteur, nous analysons cette semaine la Skoda Superb iV hybride. Nos lecteurs parlent: quelle a été votre console préférée? Nouvelle livraison des offres Red Friday avec les meilleures réductions de la semaine. Ne manquez pas notre guide dédié à la façon de choisir la RAM. Nous fermons dans l’espace car la Station spatiale internationale a accompli 20 ans de service.

