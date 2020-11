Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Nous commençons en résumé avec l’Apple M1, le SoC créé pour commencer la transition matérielle de l’architecture x86 d’Intel vers les ARM, ce qui peut représenter une révolution dans la technologie mondiale. Lors du même événement, Apple a également présenté les premiers Mac ARM: un Mac Mini, un MacBook Air et un MacBook Pro, et pour boucler la boucle, quelques jours plus tard, il a publié MacOS Big Sur. Le système d’exploitation est un autre élément important de la stratégie d’Apple avec ARM. Et en parlant de systèmes d’exploitation: Windows 10 20H2 et Ubuntu 20.10, profitez des deux systèmes d’exploitation en dual boot avec ce guide. La nouvelle génération de consoles de jeux vidéo démarre avec le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Et bien sûr, l’alternative et la concurrence maximale qui accompagne la Sony PS5, également disponible. Apple Watch Series 6, analyse: une étape de plus dans son évolution Nous analysons le Xiaomi POCO F2 Pro, un smartphone aux fonctionnalités haut de gamme à un prix moyen. Série hebdomadaire avec 46/20 VOD News: ‘Midas’s favorites’, une de Jack London dans le Madrid d’aujourd’hui. Une autre analyse de la semaine concernait l’Amazon Echo (2020): plus de puissance, plus de connectivité. Depuis notre section pratique: Téléchargez n’importe quelle version de Windows 10 avec ce script. Nous analysons également la smartwatch Apple Watch Series 6, l’analyse, une étape de plus dans son évolution. Good Tower est le Nfortec Krater Mini que nous examinons également: qualité et bon prix. Fitbit Sense: examen approfondi de cette smartwatch qui recherche le bien-être physique et mental. Au cas où vous voudriez rattraper les nouvelles consoles. Comparaison PS5 vs Xbox Series X: voici à quoi ressemblent les jeux de nouvelle génération dans chacun d’eux. NVIDIA renforce AMD avec la GeForce RTX 3050: ray tracing et DLSS 2.0 pour moins de 200 euros Vous cherchez un moniteur 4K pour tous les usages? Le Philips 279C9 que nous avons testé cette semaine est un bon choix. Et suivre les ARM Mac: Apple a convenu avec Intel et Alder Lake-S est un pas dans la bonne direction. Google Photos: adieu la sauvegarde de photos gratuite et illimitée. Samsung apporte le Galaxy M11 en Espagne, idéal pour l’entrée de gamme. Galaxy Z avec écran surround, un design impressionnant qui pourrait révolutionner le secteur des smartphones. GPD Win 3 – l’ordinateur de poche le plus puissant du marché. YouTube Rewind 2020 annulé, une conséquence du coronavirus? Lenovo présente de nouveaux moniteurs pour les jeux, milieu de gamme que nous pouvons nous permettre. Oppo A53 atterrit en Espagne comme téléphone d’entrée. Zoom a induit ses clients en erreur, selon la FTC. Nouvelles optimales sur les vaccins de Pfizer: que savons-nous jusqu’à présent? Le marché des PC est en forte croissance après de nombreuses années de déclin. Corsair Vengeance A7200 est mis à jour avec le Zen 3 et Ampere. Les meilleures offres de la semaine pour un nouveau vendredi rouge. Dans notre section moteur cette semaine, nous analysons la Toyota Camry. Nous avons examiné la mise à l’échelle IPC et RAM du Ryzen 5000. Nous avons fermé dans l’espace parce que cette semaine la NASA a certifié le vaisseau spatial Crew Dragon pour voler vers l’ISS et au-delà.

