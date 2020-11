Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Commencez la semaine du Black Friday 2020 avec les meilleures offres de l’année. Ne le manquez pas! Apple iPhone 12 Pro Max: nous nous penchons sur le plus grand iPhone jamais conçu. Dans ce guide, nous découvrons les dix cartes graphiques les plus puissantes qui existent. Nous avons également examiné le SSD WD_BLACK SN850 – des performances optimales dans le stockage client. À partir de notre section pratique, nous vous proposons comment activer les coins chauds de Windows 10. Plus d’avis sur les nouveaux téléphones Apple, l’iPhone 12 mini, de petite taille, mais pas en fonctionnalités. Une autre des multiples analyses que nous vous proposons cette semaine correspondait au casque Bluetooth Corsair HS70. Série hebdomadaire avec la nouvelle VOD 47/20: «Unfortunate Stories» Revue approfondie de l’Acer ConceptD 7: un écran de rêve. Performances des Radeon RX 6800 et Radeon 6800 XT: NVIDIA a une architecture plus avancée. Amazon Fire TV Cube, nous avons analysé le streamer de la firme de commerce électronique, plus rapide et plus intelligent que jamais. Les mots de passe les plus utilisés de 2020 sont d’anciennes connaissances et une bonne affaire pour les cybercriminels. NBA2K21 (Xbox One), nous avons testé le simulateur de référence pour le basketball en salle. MacBook Air avec M1: que disent ceux qui l’ont essayé? Faites confiance à Ozaa, une souris sans fil compétente et peu coûteuse. Diskpart: un excellent outil pour gérer le stockage sous Windows. Dans notre section jeux, nous passons en revue le NBA2K21 pour Xbox One, un excellent basket-ball en salle. Et en parlant de jeux: comment et où acheter la PS5 aujourd’hui: procurez-vous l’une des rares unités disponibles. GeForce arrive maintenant sur Safari: Fortnite et ray tracing sur iOS grâce à la puissance du cloud. Les vaccins Pfizer et Moderna terminent leurs essais et les résultats sont très prometteurs. Et plus encore du coronavirus, Google étend la couche COVID de Maps à mesure que la pandémie augmente. La chaleur sera le prochain grand défi du secteur des smartphones. Et en parlant de mobiles, nous avons eu le lancement du Realme 7 5G, sûrement le plus abordable avec les nouveaux réseaux. Autre smartphone intéressant cette semaine: le Motorola Moto G10 Play. Microsoft Pluton, une nouvelle puce intégrée dans le CPU pour améliorer la sécurité sous Windows 10. OPPO X 2021: écran flexible et enroulable. ASUS présente la Chromebox 4, un mini-PC à bas prix avec Chrome OS. Tiger Lake-H, les nouveaux processeurs d’Intel pour les gros ordinateurs portables sont en mouvement. GitHub restaure YouTube-DL au mépris du procès de la RIAA. WIndows 10 vous permettra de fermer instantanément les processus pour libérer des ressources.Nos lecteurs parlent: quel jeu vous a le plus déçu? Dans notre section moteur, nous mettons en évidence cette semaine la nouvelle Fiat 500e, présentation et contact. Nous avons également testé minutieusement la Subaru XV hybride. Comment créer un réseau invité: partagez votre Wi-Fi ce Noël en toute sécurité. Et pour couronner une belle semaine d’analyse, nous vous avons proposé le test du Nissan Juke 2020. Nous nous sommes retrouvés dans l’espace car SpaceX a lancé avec succès la capsule Crew Dragon lors de sa première mission opérationnelle.

