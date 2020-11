Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Black Friday 2020. Le grand jour de magasinage à rabais est arrivé. Vérifiez que les offres sont actives au cas où vous souhaiteriez en profiter. Nous avons testé le téléviseur LG OLED 55 CX: vous ne manquerez pas de salles de cinéma. Les dix cartes graphiques les plus puissantes de 2020. Nous passons en revue le Roborock S6 MaxV, au-delà du nettoyage intelligent. Comment vendre en toute sécurité un smartphone d’occasion. Nous jouons à Destiny 2 Beyond the Light pour vous apporter nos impressions. Série hebdomadaire avec VOD 48/20 News: «30 pièces», Álex de la Iglesia prend la voie du diable. La PS5 fonctionne mieux que la Xbox Series X bien qu’elle soit moins puissante: que se passe-t-il? Nous avons également examiné les écouteurs sans fil LG Tone Free FN6. Pourquoi les applications de suivi COVID-19 sont-elles un fiasco? Comment accéder à l’outil système classique de Windows 10 “supprimé” par Microsoft. Une autre analyse que nous vous avons proposée est celle dédiée au OnePlus Nord N10 5G. Le Parlement européen vote «Oui» sur le droit de réparer. Dans notre section moteur, nous analysons la Peugeot 3008 HYBRID4 Windows 10 reviendra à l’ère de Windows 7 et Windows XP pour une meilleure apparence que jamais. Google Chrome exécute les commandes de la barre d’adresse afin que vous puissiez l’activer. La vente d’automne de Steam est de retour. Autre pratique: comment empêcher Internet Explorer d’ouvrir Microsoft Edge sur des sites incompatibles. Sony prépare un PSVR 2 avec réponse haptique et capteurs de pression. AVM présente la FRITZ! Box 6850 LTE: profitez d’une connexion Internet haut débit n’importe où. Combien coûte Denuvo pour ajouter des DRM à un jeu comme Crysis Remastered. Une autre voiture examinée était la DS 7 E-Tense 4X4. Ils ont déjà réussi à utiliser Windows 10 sur un Mac avec Apple M1. Movistar lance la fibre jusqu’à 1 Gbit / s pour augmenter la vitesse de navigation. Vous pouvez désormais modifier des documents Microsoft Office sur iOS sans payer. Nos lecteurs parlent: Quel est le jeu qui vous a le plus surpris? Nous allons dans l’espace parce qu’ils ont localisé l’origine possible du signal Wow! sur une étoile semblable au Soleil. Dans ce guide, nous vous montrons sept alternatives gratuites à Paint. Nous concluons avec la science sur des nouvelles prometteuses pour le traitement du cancer.

