Nous clôturons le premier dimanche de 2021 avec la compilation du meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

À partir de la nouvelle année, nous vous laissons ici les 15 jeux les plus attendus pour 2021. Si vous avez un peu de temps ces jours de Noël, nous vous proposons ici un guide pour affiner votre ordinateur portable en logiciel et matériel. En parlant de jeux, nous analysons ici Call of Duty: Black Ops Cold War: il ne vous laissera pas froid. Rétrospective de l’année dernière: les 10 pires incidents de cybersécurité en 2020. Beaucoup et rien de bon cette année. Poursuivant nos récapitulatifs de fin d’année, dans cet article nous mettons en évidence les meilleurs jeux de 2020… selon MC. Et dans le même sens: la meilleure série de 2020… selon MC. Et plus de jeux examinés: World of Warcraft: Shadowlands, quand l’ombre de nos origines brille. Voulez-vous personnaliser Windows 10 et ne trouvez pas d’outils internes pour le faire? Voici 10 applications gratuites qui vous permettent de le faire. Dans une autre revue de la semaine, nous avons examiné le Newskill Pyros, un clavier de jeu ultra-compact et sans fil pour les dominer tous. Nouvelle livraison des offres du vendredi rouge, aujourd’hui Cadeaux spéciaux de Three Kings! Spécifications et prix définitifs des Samsung Galaxy S21 et S21 +, l’un des grands mobiles pour démarrer 2021. La mise à jour gratuite de Windows 10 continue de fonctionner et dans cet article pratique, nous vous rappelons comment le faire. Sony cherche à augmenter la production et la disponibilité de la PS5 d’ici 2021. Xiaomi Mi 11 fait ses débuts en Chine avec le Snapdragon 888, à un bon prix… et avec / sans chargeur. Si vous voulez un téléviseur pour la PS5, le Sony Bravia XH90 est prêt. Si Windows 10 vous ennuie, consultez cette édition remasterisée de Windows Vista. Chuwi CoreBook X, un ordinateur portable compétent et très économique. Cyberpunk 2077 travaille sur un DLC gratuit pour le début de 2021. Dans notre section moteur, nous examinons le SUV Skoda Kamiq G-TEC Eco. Adobe émet des alertes sur l’utilisation de Flash Player sous Windows Comment le supprimer définitivement? GeForce RTX 30 Mobile: Spécifications des nouveaux graphiques NVIDIA pour ordinateurs portables. ASUS impressionne avec son nouvel ordinateur portable de jeu: Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 et écran 165Hz 2K. Des millions d’utilisateurs utilisent toujours Windows 7 en 2021. Et c’est un problème de sécurité. N’oubliez pas que vous pouvez passer à Windows 10 gratuitement. Ou passez à Linux ou macOS. Les pirates qui ont attaqué SolarWinds ont accédé au code source de Microsoft. Galaxy Z Flip 3, rapprochant le pliage d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Qui a dit que le PC était mort? 300 millions vendus en 2020. Nous quittons enfin une année désastreuse et dans ce post nous vous souhaitons le meilleur pour la nouvelle année. Bonne 2021!

