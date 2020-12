Nous clôturons dimanche avec la compilation du meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Tous les jeux pour la sortie de décembre dans notre guide mensuel. Nous analysons la carte graphique GeForce RTX 3060 Ti: un milieu de gamme aux airs haut de gamme. Nous avons également revu en profondeur le DJI Mini 2, une petite merveille volante pour entrer dans le monde des drones. Une autre analyse de la semaine correspondait au ASUS ZenBook Flip S (UX371): luxe et technologie dans les cabriolets. Et un autre test dans une belle semaine d’analyse: le Samsung 980 PRO, un SSD très rapide avec une interface PCIe 4.0. Galaxy S21: tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain haut de gamme de Samsung. De quel ordinateur ai-je besoin pour jouer à Cyberpunk 2077? Nous voyons quatre configurations différentes et nous vous disons tout ce que vous devez savoir De notre section pratique: Comment installer Windows 10 ou Linux sur un Mac avec l’Apple M1. Snapdragon 888: C’est le SoC de Qualcomm pour le haut de gamme de 2021. Notre article hebdomadaire de la série avec News VOD 49/20: «Mank», l’ombre sombre qui éclairait «Citizen Kane». D’autres critiques sont venues des écouteurs de qualité Jabra Elite 85t. Vous savez comment retourner et rembourser un jeu sur Steam. Windows Feature Experience Pack, une nouvelle direction pour améliorer Windows 10. One Gx1 Pro, la console portable la plus avancée du marché. Razer Tomahawk offre la puissance de jeu maximale dans le plus petit espace. Et plus encore de cette société: Razer Hammerhead True Wireless Pro, son THX et ANC hybride à portée de main. Pour fermer la section des critiques, nous avons eu le Lenovo Smart Clock Essential. Lexar NQ100, un SSD SATA au prix d’un disque dur. Google Play nous montre les meilleures applications et jeux de 2020. Apple a également répertorié le meilleur de 2020 dans l’App Store. Et TikTok avec les vidéos, les créateurs et les tendances de 2020. Et une autre pratique: Comment réduire les groupes d’onglets dans Chrome. HBO Max proposera gratuitement Matrix 4, Dune, Wonder Woman et autres le jour même de sa sortie en salles. L’un des jeux les plus attendus de ce mois-ci est Cyberpunk 2077 et nous savons déjà quand vous pouvez le précharger et quand vous pouvez y jouer. LG Rollable, premier regard sur le spectaculaire smartphone à écran enroulé. Il en va de même pour les Samsung Galaxy Buds Pro, adieu le design des haricots. Microsoft modifie son outil de score de productivité en raison des critiques de «surveillance au travail». Dans la section moteur, nous analysons l’utilitaire électrique Opel Corsa-e. Brillez plus que le sapin de Noël avec les produits de jeu Trust GXT. Xiaomi a vendu plus de mobiles qu’Apple au cours du dernier trimestre au milieu d’une baisse des ventes de smartphones. AMD prépare une alternative au SoC Apple M1 avec CPU ARM et mémoire DRAM intégrée. Nos lecteurs disent: êtes-vous prêt à payer trop cher pour une PS5 ou une Xbox Series X? Nous terminons l’espace et l’univers avec de mauvaises nouvelles: au revoir à Arecibo, le radiotélescope le plus emblématique s’est effondré. Et voici le drop vidéo: 900 tonnes à plus de 30 mètres.

