Nous clôturons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

De quel ordinateur ai-je besoin pour jouer à Cyberpunk 2077? Un des “jeux de l’année” qui vient de débarquer cette semaine. Et si vous voulez voir ses ‘tripes’ voici l’une des premières analyses que nous publierons sur le jeu: Cyberpunk 2077, performances et analyse technique sur PC. Les meilleurs outils Windows 10 pour les utilisateurs avancés. The Game Awards 2020: annonces et gagnants, un résumé complet du grand gala du jeu vidéo. Une autre analyse de cette semaine est venue de l’examen du Xiaomi Mi 10. Guide pratique pour utiliser les services Google et les applications tierces sur les tablettes Amazon Fire. Série hebdomadaire avec News VOD 50/20: ‘Alice in Borderland’, la gamification de l’anime en chair et en os. La Radeon RX 6900 XT est très puissante, mais elle s’effondre lors de l’activation du lancer de rayons. Nous avons également examiné le SSD Nfortec Alcyon, un M.2 SATA III à un prix avantageux. Microsoft mettra à jour Windows 10 de force, une fois de plus. Google Fuchsia, le système qui remplacera Android et Chrome OS, ouvre le développement à la communauté Nous analysons Empire of Sin: un jeu qui vous met dans la peau d’Al Capone. AirPods Max: Apple lance son nouveau haut de gamme dans les casques. Revente de Noël et spéculation: comment cela affecte le prix de la PS5 et de la Xbox Series X. Microsoft annonce la prise en charge des applications x64 dans Windows 10 sur ARM. Wi-Fi et Internet: mensonges et vérités à connaître. Samsung présentera officiellement le Galaxy S21 le 14 janvier. WhatsApp accuse Apple d’appliquer des doubles standards dans les étiquettes de confidentialité. La France inflige une amende à Google et Amazon pour leur politique en matière de cookies. Dans notre section moteur cette semaine, nous jetons un coup d’œil à la Mazda MX-30. Epic donne Pillars of Eternity et est un jeu incontournable pour votre collection. Et bien d’autres jeux gratuits: obtenez gratuitement «The Witcher: Enhanced Edition» sur GOG Galaxy. Les films de James Bond seront sur YouTube gratuitement. Amazon répertorie le Moto G Stylus 2021 Le meilleur «phablet» pour le milieu de gamme? SpaceX Starship SN8, un succès marqué par son accident mortel. Nous terminons par l’article que nous vous dédions spécialement: Nos lecteurs pensent, louent ou achètent de la technologie?

