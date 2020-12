Nous clôturons dimanche avec la compilation du meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Nous commençons par les prix MC 2020, la douzième édition de nos prix qui maintiennent l’objectif de reconnaître les meilleurs professionnels, produits et entreprises du secteur technologique au cours des douze derniers mois. Nous avons analysé le kit Intel NUC 9 Extreme, une référence dans les mini-PC haut de gamme pour son excellente qualité de construction et ses performances. Nous sélectionnons le meilleur logiciel de visioconférence pour rester en contact avec la famille et les amis à une époque de distanciation sociale physique. Nous avons également revu en profondeur le devolo Magic 2 Wifi, une solution API puissante et simple d’utilisation pour dire adieu aux problèmes de connexion Internet. Dans notre section pratique, comment récupérer des systèmes Windows infectés avec ces antivirus gratuits, amorçables et persistants. Notre vendredi rouge hebdomadaire est axé sur les achats de Noël pour la technologie et l’électronique. On passe en revue la PlayStation 5, la console Sony qui ouvre la nouvelle génération de machines de jeu en concurrence avec la Xbox Series X / S. Cyberpunk 2077 et la polémique des jeux mal optimisés: quand le problème est de demander des poires à l’orme. Et en conséquence de ce qui précède: Sony retire Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et propose des remboursements. Microsoft autorisera également le retour de la version Xbox. Graves problèmes pour l’un des titres destinés aux “jeux de l’année”. Google et Qualcomm promettent quatre ans de mises à jour pour les appareils Android. Microsoft pourrait concevoir ses propres puces ARM sur les traces d’Apple. Je ne sais pas quoi regarder sur Netflix, Amazon Prime Video, HBO… dans VOD News, nous vous tenons au courant de toutes les sorties de la semaine. Vulkan Ray Tracing est désormais officiel: l’universalisation du ray tracing. Comment télécharger gratuitement Cities: Skyline et de nombreux autres jeux sur Epic Games Store. Si vous voulez donner vie à vos vieux ordinateurs, il y a des nouveautés pour Chromium OS. Nous ne verrons pas de Nintendo Switch Pro de si tôt, bien que Nintendo ne l’exclut pas non plus. Un sujet intéressant: cinq choses à ne pas faire si vous souhaitez avoir une bonne connexion Internet. Twitter combattra la désinformation sur le vaccin Covid-19. Amazon Luna arrive sur Android élargissant la bataille pour les jeux en nuage. Microsoft déverrouille l’installation de Windows 10 sur les SSD NVMe Thunderbolt. Newskill Icarus 24 ″: un moniteur de jeu à un prix avantageux. Samsung pourrait introduire quatre smartphones pliables en 2021. Nos lecteurs disent: faut-il interdire la spéculation et la revente à des prix gonflés? PS5 vs Xbox Series X: quelle console est la meilleure et pourquoi? Dans notre section moteur cette semaine, nous analysons le Renault Captur LPG.

