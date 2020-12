Nous disons au revoir à la dernière semaine complète de ce 2020 atypique, et entre les repas, félicitations et célébrations, nous passons en revue dans cette publication le contenu le plus marquant que nous ayons publié ces sept derniers jours.

Nous analysons en profondeur les MSI Prestige 14 EVO, un ordinateur portable ultraléger qui se distingue par son refroidissement et qui regorge des intentions de l’entreprise de diversifier son catalogue. Nous avons également testé Nfortec Surtur et Maia, un ensemble de tour et de luminaire Pour le même, on ne sait pas s’il se démarque davantage par son bon design ou par une proposition visuelle digne de La Fura dels Baus. Les joueurs et les personnes qui travaillent avec un grand volume d’informations sur l’écran trouveront l’analyse du moniteur LG 49WL95, 49 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 32: 9. Et pour la plupart des joueurs qui, en même temps, manquent un souris sans fil haute performance, nous avons également testé le Newskill Arakne Elite Edition, AMD clôture une année clé de son histoire, grâce à la présentation de Zen 3. Voulez-vous savoir ce que le Les plans de Sunnyvalley pour 2021 et 2022? Nous vous disons ici ce que nous pouvons attendre d’eux à court et moyen terme. Mais avant de se tourner vers 2021, le début de l’année est un bon moment pour regarder en arrière et rappelez-vous ce que nous a laissé ce 2020. Cette semaine, nous avons parlé des 10 jeux avec les meilleurs graphismes (et certains peuvent vous surprendre, même si en le lisant vous comprendrez parfaitement), les meilleurs ordinateurs portables de l’année pour chacun de nous, les applications qui plus et mieux nous ont surpris tout au long de 2020 et, bien que cela ait été difficile en raison de la prolificité des fabricants, aussi les meilleurs smartphones de 2020. Et, bien sûr, nous n’oublions pas de passer en revue les nouvelles que les différents plateformes de vidéo à la demande. Nous attendons toujours que la disponibilité des graphiques de la série RTX 3000 se normalise, mais NVIDIA envisage déjà de Lovelace, la future architecture 5nm qui donnera vie à la série RTX 4000. Et en parlant d’aujourd’hui, le RTX 3050 rapprochera le ray tracing de tous les utilisateurs. Et si NVIDIA va passer à 5 nm, Apple se prépare à aller plus loin, en réservant toute la production 3 nm de TSMC. A été une semaine de lumières et d’ombres pour CD Projekt Red, le studio derrière Cyberpunk 2077. Du côté positif, déjà bien évolutif sur les processeurs Ryzen quad et six cœurs, la GeForce RTX 3090 est capable de la déplacer en 8K avec ray tracing et DLSS tout en conservant 30 FPS et malgré les problèmes, rien de moins que 13 millions d’utilisateurs l’ont acheté (et ils ne l’ont pas retourné). En revanche, un nouveau bogue peut effacer vos sauvegardes, la société pourrait faire face à plusieurs poursuites en recours collectif et, pour couronner le tout, le ransomware Android est même apparu sous le couvert de Cyberpunk 2077! Cela n’a pas été une bonne semaine non plus pour Facebook, qui a vu ses arguments se moquer de l’EFF et, pire encore, ne pas être acceptés par ses employés. Et sa campagne n’a pas été d’une grande utilité, puisque Apple poursuit ses plans pour préserver la vie privée de ses utilisateurs.

Les nouvelles les plus bizarres de la semaineSans parler du mois ou de l’année, c’est l’incursion de KFC (oui, poulet frit) dans le monde des jeux vidéo avec leur console / MiniPC KFConsole.

Il ne reste que quelques heures pour la présentation du Xiaomi Mi 11. Nous vous disons ici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau haut de gamme de Xiaomi et, comme confirmé il y a quelques heures, nous prévoyons qu’il n’aura pas de chargeur. Fait intéressant, Xiaomi a été l’une des entreprises qui s’est moquée d’Apple avec le lancement de l’iPhone 12 sans chargeur. Et encore plus curieusement, l’autre société qui a fait de même était Samsung, qui cette semaine a supprimé certains de ces messages moqueurs. avant son intention de suivre les mêmes étapes. Et, bien sûr, nous vous avons souhaité (et nous continuons à le faire) de très bonnes fêtes de fin d’année, et nous vous remercions, du fond du cœur, de faire partie (une partie très importante) de MuyComputer.

