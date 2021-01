Nous clôturons la première semaine de janvier avec la compilation du meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez revoir en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Le CES 2021 débute, le principal salon technologique mondial qui se tiendra virtuellement cette année. Vous avez tous les articles que nous publions dans cette balise et en avant-première, nous avons déjà eu les nouveaux ordinateurs portables et tablettes Lenovo; Téléviseurs Samsung, ordinateurs portables LG Gram ou jeux Acer Nitro 5. Nous aurons beaucoup de nouvelles tout au long de la semaine. Ne le manquez pas. La mise à niveau gratuite vers Windows 10 à partir de Windows 7/8 fonctionne toujours un an plus tard. Nous avons examiné les écouteurs sans fil Razer Hammerhead True Wireless Pro. Cinq choses dont vous n’avez pas besoin pour construire un PC jusqu’à PS5 et Xbox Series X. Top 10 des sites torrent de 2021. Nous passons en revue la barre de son Creative Stage V2: qualité et design sans compromis. Série hebdomadaire avec VOD News 02/21: «Lupin», le voleur aux gants blancs revient à Paris. Les 15 jeux les plus attendus pour 2021. Comment utiliser Windows 95 sur des PC modernes avec Linux, macOS ou Windows. Newskill Lycan, nous avons examiné cette souris de jeu compétente et très peu coûteuse. Commencez bien la nouvelle année avec une refonte de votre ordinateur portable. WhatsApp transférera vos données sur Facebook, qu’elles soient bonnes ou mauvaises pour vous. Xiaomi présente le Redmi Note 9T 2021, une 5G à un prix spectaculaire en dessous de la barre des 200 $. Et en parlant de mobiles: les opérateurs européens mettent un prix sur le Galaxy S21. Ils sont présentés le 14 et nous vous informerons dans les plus brefs délais. La nouvelle Nintendo Switch pourrait avoir un écran OLED, un nouveau dock et une résolution jusqu’à 4K. Nouveau SoC Snapdragon 480: des smartphones 5G pour tous les budgets. Samsung se prépare à lancer le SSD 870 EVO, un SATA pour le stockage de masse. Moto G Power 2021 et Moto G Play 2021: premières images et spécifications. Et voici l’annonce officielle: Motorola présente les nouveaux G Stylus, G Power et G Play. Le nouvel aperçu de Windows 10 comprend des nouvelles intéressantes. Twitter suspend le compte de Donald Trump après l’assaut du Capitole. Opinion sur un événement jamais vu dans la démocratie américaine. Et plus récemment: Twitter supprime définitivement le compte de Donald Trump. C’est le Galaxy A32 5G, il utilise un design vraiment unique. La part d’AMD de processeurs de bureau dépasse celle d’Intel pour la première fois en 15 ans. Les meilleures offres de la semaine pour un autre vendredi rouge. Nos lecteurs parlent: quels cadeaux avez-vous reçus ce Noël? Nous terminons avec ce guide dédié aux processeurs AMD Ryzen.

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine dans MC (CCXL) est original de MuyComputer