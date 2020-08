Nous attendions de voir ce qui allait venir de Sony depuis qu’il a volé la couronne de casque sans fil à Bose avec le WH-1000XM3. Après deux longues années, le jour est enfin venu – nous avons le WH-1000XM4 entre nos mains et il est temps de voir comment il se compare. Sony a ajouté la connectivité multipoint et fait quelques autres sacrifices, mais est-ce suffisant? Découvrons-le dans notre revue Sony WH-1000XM4.

À qui s’adresse le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4?

Tout le monde va se faire plaisir avec le Sony WH-1000XM4. Cela peut sembler une réponse paresseuse, mais si vous avez l’argent, il est facile de recommander ces écouteurs polyvalents.Anti-bruit irréductibles connaissent bien le Sony WH-1000XM3 et toute sa grandeur, et apprécieront les améliorations WH-1000XM4 qui ont rendu la suppression du bruit de Sony encore meilleure.Voyageurs et navetteurs besoin de l’autonomie de la batterie du WH-1000XM4. Il ne s’agit pas uniquement de batterie, car la qualité sonore et la réduction du bruit sont également excellentes.

À quoi ressemble l’utilisation du Sony WH-1000XM4?

Le casque Sony WH-1000XM4 peut ressembler beaucoup à la version précédente, mais c’est pourquoi vous ne jugez pas un livre à sa couverture. Ce sont les changements internes qui comptent, à savoir la connectivité multipoint Bluetooth. Vous pouvez vous connecter à deux appareils à la fois, pour une productivité optimale.

Vous pouvez passer de l’écoute d’un podcast sur votre ordinateur portable à l’entraînement avec une liste de lecture sur votre téléphone et vice versa sans trop de soucis. Multipoint était notamment absent sur le WH-1000XM3, c’est donc une grande amélioration, mais il y a un gros problème: les deux appareils connectés doivent utiliser le codec Bluetooth AAC.

Outre le hoquet de l’AAC, il existe quelques fonctionnalités auxquelles vous ne pouvez accéder que via l’application Sony Headphones Connect. L’une de ces fonctions est la fonction Speak-to-Chat, qui met votre musique en pause chaque fois que le casque détecte que vous parlez. La fonctionnalité fonctionne bien, mais les microphones intégrés sont très sensibles. Cette sensibilité a amené le casque à mal interpréter le bruit de fond latent comme ma voix et a interrompu la lecture de la musique lorsque je voulais qu’elle continue à jouer. Au cours de ma période d’examen Sony WH-1000XM4, cette fonctionnalité était plus une nuisance qu’un avantage, et je l’ai désactivée dans l’application mobile.

Une fonction plus utile est la mise en pause automatique, qui se produit lorsque vous retirez le casque. Un petit capteur à l’intérieur de l’écouteur gauche identifie lorsque vous retirez le casque et arrête immédiatement la lecture. Ce n’est pas une décision qui change la donne, mais c’est le type de toucher que vous attendez d’une paire d’écouteurs haut de gamme.

Les oreillettes sont plus épaisses sur le Sony WH-1000XM4, ce qui signifie une meilleure isolation même avec la suppression du bruit désactivée. Malheureusement, ils ont peut-être pris ce rembourrage du bandeau car il y avait une sensation de pression définie sur le dessus de ma tête qui n’était pas là avec le WH-1000XM3.

Les commandes tactiles peuvent être améliorées

Sony n’a pas du tout changé les commandes tactiles: les deux tasses sont toujours sensibles aux pressions et aux glissements. Cela étant dit, la fonctionnalité de double appui pour mettre en pause n’est pas parfaite. Cela fonctionne généralement, mais pas à chaque fois – ce qui accélère presque la pause en retirant simplement les écouteurs à chaque fois.

Si vous placez votre main sur l’oreille gauche, vous serez traité en mode bruit ambiant, qui diminue le volume dans l’oreille gauche pour que vous puissiez entendre le monde extérieur. Cela peut devenir plus utile pour capter les annonces du métro une fois que les déplacements sont redevenus une routine, mais ce n’est pas toujours utile dans une maison calme.

La suppression du bruit est vraiment de premier ordre

Sony a atteint un autre niveau de réduction du bruit avec le WH-1000XM4, car il utilise un algorithme avancé qui analyse le bruit de fond jusqu’à 700 fois par seconde. Cela peut sembler exagéré, mais cela permet à la technologie ANC de s’adapter constamment à votre environnement. Bien sûr, il utilise le même processeur Q1N que le déjà excellent WH-1000XM3, mais l’intégration AI fait vraiment briller le WH-1000XM4.

Comme illustré dans le tableau ci-dessus, les fréquences des sous-graves (moteurs d’avion et unités de climatisation) sonnent deux fois moins fortes, ou plus silencieuses, avec la suppression du bruit activée. Les conversations distantes sont également calmées par le casque grâce à l’énorme pic de performances ANC de 175 à 400 Hz.

Comment est la force de connexion?

Comme beaucoup d’écouteurs modernes haut de gamme, le Sony WH-1000XM4 est équipé du Bluetooth 5.0. De plus, il prend en charge les codecs SBC, AAC et LDAC de Sony. LDAC offrira la meilleure qualité de streaming, même si elle est moins stable que certaines des autres options. Si votre appareil ne prend pas en charge les options avancées, il utilisera par défaut SBC comme base universelle. Ou, vous pouvez aller à l’ancienne avec le câble auxiliaire de 3,5 mm inclus. Avant d’acheter le casque, n’oubliez pas que la connectivité multipoint ne fonctionne que via AAC, donc le WH-1000XM4 peut ne pas valoir la peine selon votre configuration.

Sony a abandonné le support aptX au profit de la fonctionnalité multipoint Bluetooth.

Je n’ai eu aucun problème de connectivité dans mon appartement de taille moyenne à New York, quel que soit l’appareil que j’avais connecté. Associé à mon ordinateur portable, j’ai pu me déplacer librement sans sauter ni tomber. J’ai obtenu des résultats similaires avec mon Pixel 3, quelle que soit la poche dans laquelle se trouvait le téléphone.

Quel est le son du microphone sur le WH-1000XM4?

Sony avait déjà un bon microphone dans la génération précédente, vous serez donc heureux d’apprendre que le WH-1000XM4 est plus ou moins le même. Le filtre passe-haut est courant dans les microphones de casques intégrés et est utilisé pour lutter contre l’effet de proximité qui amplifie les notes de basse et rend les voix «vibrantes» lorsque le haut-parleur est trop près du micro. C’est un peu perceptible, mais ne devrait pas avoir trop d’impacts sur vos appels téléphoniques.

L’application Headphones Connect vaut-elle la peine d’être utilisée?

L’application Sony Headphones Connect est effectivement une exigence si vous souhaitez utiliser le WH-1000XM4 à son plein potentiel. Contrairement à certains fabricants de smartphones, Sony rend son application disponible sur tous les systèmes d’exploitation. Bien sûr, vous pouvez utiliser les écouteurs tels quels dès la sortie de la boîte, mais vous ne pourrez rien personnaliser ni utiliser les nouvelles fonctionnalités de Sony. Pour commencer, vous aurez besoin de l’application pour mapper les boutons de sélection, comme activer la suppression du bruit ou activer votre assistant intelligent. Même avec l’application, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, mais au moins, vous pouvez choisir entre Google Assistant et Amazon Alexa.

L’optimisation de la suppression du bruit et le son à 360 degrés sont également des fonctionnalités exclusives à l’application. La suppression du bruit fonctionne bien directement depuis la boîte, mais vous aurez besoin de l’application pour affiner vos paramètres. L’application est également requise si vous souhaitez régler l’intensité du relais ambiant lorsqu’elle est activée.

Bien que la plupart de ces fonctionnalités intégrées à l’application soient assez normales, Sony 360 Reality Audio est ce qui justifie vraiment le téléchargement. Plutôt que d’avoir un canal gauche et droit de base comme le son stéréo, Sony 360 Reality Audio attribue à chaque canal son propre objet sonore. Cette technologie permet aux auditeurs de percevoir le son comme s’il se déplaçait réellement autour d’eux au lieu de passer brutalement par l’oreillette gauche ou droite. Cela ne fonctionne qu’avec des plates-formes de haute qualité comme Deezer et Tidal, mais cela peut valoir la peine de mettre en place un nouvel abonnement.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Sony affirme que ces nouveaux écouteurs correspondront au WH-1000XM3 à 30 heures de lecture, mais nous n’avons pas pu égaler ces affirmations lors de nos tests. Nous avons fait fonctionner le casque à une vitesse constante de 75 dB avec la suppression active du bruit activée jusqu’à ce que la batterie atteigne 0%, et nous n’avons réussi que 19 heures et 59 minutes. Bien qu’il ne respecte pas la liste spécifiée, près de 20 heures est un excellent résultat. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des gens, bien que ce soit en fait moins que le temps de jeu testé de 24 heures du prédécesseur.

Le Sony WH-1000XM4 repose sur l’USB-C pour le chargement, et seulement 10 minutes sur la prise devraient vous rapporter cinq heures de lecture. Si vous avez tendance à tergiverser et à ne charger qu’à la dernière minute, cinq heures devraient être plus que suffisantes pour un long trajet.

Comment est la qualité du son?

En quelques mots – mieux qu’avant. La réponse en fréquence a été subtilement modifiée par rapport au modèle précédent, et les notes de basse sont moins accentuées, ce qui facilite la perception des notes plus aiguës. Vous n’aimerez peut-être pas l’idée si vous êtes un bassiste, mais l’auditeur moyen devrait être satisfait car c’est un son plus polyvalent. Quiconque a un large éventail de préférences musicales remarquera que tout sonne comme il se doit et que la clarté est excellente. Sony a gardé la même attention aux détails avec les médiums et les paroles, de sorte que les guitares qui pleurent et les cymbales qui fracassent ne devraient pas submerger les performances lyriques si importantes. Si vous voulez récupérer cette basse, vous pouvez toujours corriger votre égaliseur dans l’application.

Quelles sont les bonnes alternatives au Sony WH-1000XM4?

Le Sony WH-1000XM4 est génial, mais ce n’est pas la paire pour tout le monde. Il existe de nombreuses autres options qui se situent dans une gamme de prix similaire, et elles font principalement le podium en tant qu’options Bluetooth. Vous pouvez également opter pour des options moins chères ou essayer le Sony WF-1000XM3 pour la taille – les véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit sans fil de Sony.

Le Sony WH-1000M3 offre moins cher

Avouons-le – une grande partie de cet examen a été une comparaison entre le nouveau WH-1000XM4 et le précédent Sony WH-1000XM3. La génération précédente est à peine sortie avec l’eau du bain, car elle a toujours une grande autonomie, une réduction du bruit et un support aptX. Vous pouvez également probablement retrouver une paire en vente alors que Sony cherche à dépasser sa dernière génération.

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 utilise également la technologie AI

Ah oui, la paire à laquelle Sony a volé la couronne. Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 peut coûter plus cher et avoir moins de codecs à prendre en charge, mais le design minimaliste est incroyable. Sony prend toujours le gâteau en termes de performances, mais le Headphones 700 a fière allure et fait le travail.

Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700

Améliorez votre son avec des écouteurs Bose haut de gamme. Avec 20 heures d’autonomie de la batterie et l’amélioration du son Bose AR, vous oublierez à quoi ressemblaient vos anciens écouteurs.

Les Microsoft Surface Headphones 2 ont d’excellentes commandes tactiles

Les Microsoft Surface Headphones 2 peuvent ne pas correspondre au WH-1000XM4 en termes de performances, mais ils vous feront économiser 100 $. Ils ont fière allure et ont des commandes intuitives et les écouteurs Surface montrent que Microsoft ne dérange pas quand il entre dans une nouvelle catégorie.

Microsoft Surface Headphones 2 Casque antibruit élégant et minimaliste.

À seulement 250 $, ces derniers dépassent les meilleurs écouteurs ANC grand public que Sony et Bose ont à offrir avec des fonctionnalités et des spécifications qui vont de pair avec eux. De plus, ils sont absolument magnifiques.

Devriez-vous acheter le Sony WH-1000XM4?

Si vous voulez le meilleur, vous devez acheter le meilleur, et le Sony WH-1000XM4 devrait figurer sur votre liste. La version précédente de Sony est l’une de nos paires préférées de tous les temps, et les améliorations améliorent encore plus cette nouveauté. Le multipoint Bluetooth est l’avantage le plus évident, mais les changements subtils aident à faire avancer le WH-1000XM4 encore plus loin du peloton.

Cela étant dit, si vous possédez le WH-1000XM3, la mise à niveau de votre configuration ne vaut peut-être pas la peine. Cependant, si vous souhaitez investir dans votre toute première paire d’écouteurs haut de gamme, vous pouvez tout aussi bien commencer par le haut.

Sony WH-1000XM4 Casque à réduction de bruit de pointe avec fonctionnalités IA.

Le Sony WH-1000XM4 apporte des améliorations nominales mais importantes par rapport au Sony WH-1000XM3. Les auditeurs qui veulent une des meilleures et des plus intelligentes suppressions de bruit devraient se procurer ces écouteurs.