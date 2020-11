Au début de “Le ciel est un cimetière” (1×08) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), les conséquences de la violente épidémie qui a clos l’épisode précédent, «Action ou Vérité» (1×07) et les doutes qu’elle suscite, sont confrontées, à la fois dans les personnages et dans les spectateurs eux-mêmes. Et probablement pas quelques secondes espèrent que les choses ne se passeront pas comme elles le semblent, non pas pour Silas Plaskett (Hal Cumpston), mais parce que cela serait autrement décevant en raison de la grossièreté et de la simplicité de l’intrigue.

Les flashbacks intermittents nous donnent la plupart des moments forts de la planification audiovisuelle de l’épisode

De ce qu’il ne fait aucun doute, cependant, c’est que World Beyond pourrait bien faire si ses cinéastes étaient donnés plus souvent par des plans comme la rotation des titres, pour offrir un spectacle visuel qui compense les médiocrités dans lesquelles leurs scripts ont tendance à tomber. Et puis enfin nous expliquer l’événement traumatique qui a marqué un avant et un après dans l’existence du pauvre Silas, qui a changé la façon dont les autres le perçoivent, ce que nous avons déjà intuité à partir des commentaires à ce sujet à des occasions précédentes et qui clarifie très bien pourquoi il se comporte comme il le fait.

Ainsi, ce que les showrunners Scott M. Gimple et Matthew Negrete ont arrangé et, pour “The Sky Is a Graveyard”, le réalisateur Loren S. Yaconelli (Shameless) et la scénariste Elizabeth Padden (Altered Carbon) est la substitution de ce mystère à un autre liée à une nouvelle explosion violente du même caractère, présumée en tout cas. Mais ce qui nous intrigue vraiment ici, c’est la même résolution de la première, exposée par parties au moyen de quelques flashbacks intermittents qui nous donnent presque le meilleur dans la planification audiovisuelle du chapitre.

Lorsque le feu d’artifice final des flashbacks est déclenché, le montage parallèle de ces derniers est très satisfaisant

En revanche, on insiste décidément sur la dynamique de World Beyond avec laquelle les aperçus et les conseils de Jennifer “Huck” Mallick (Annet Mahendru), dont le personnage s’est également formé lors de l’apocalypse zombie comme on l’a vu dans “Truth or Dare”, influence Hope Bennett (Alexa Mansour), opposant celles de sa soeur Iris (Aliyah Royale) et Elton Ortiz (Nicolas Cantu) et liant à sa propre dichotomie sur le secret qu’elle cache au second concernant sa défunte mère, Amelia ( Christina Brucato). Et ce, malgré les scripts défectueux, démontre une perspicacité et une clarté spectaculaires.

Et il y a d’autres flashbacks dans les principaux pour fournir une plus grande contextualisation et certaines nuances à la tragédie de Silas, plus difficiles que nous ne le pensions, mais pas de la façon dont nous le pensions lorsque ses derniers feux d’artifice ont été déclenchés. Le montage parallèle de ce dernier est très satisfaisant, et de style similaire à celui qu’ils nous ont donné dans «Madman Across the Water» (1×05) sur le petit Elton dans les premières mesures de l’hécatombe, et on ne peut nier que leurs niveaux d’adrénaline augmentent en raison de la tension causée entre les deux fils temporels de World Beyond.

L’avant-dernière séquence termine le travail et fait du chapitre le meilleur de TWD: World Beyond à ce jour

Une séquence franchement bien résolue dans laquelle intervient un zombie qui rappelle le plus mémorable des premiers «Days Gone Bye», le premier épisode de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010). De plus, les concepts traités et qui justifient le titre de “Le ciel est un cimetière” sont plaisants; Et si le dernier montage parallèle se termine et fait du chapitre le meilleur de World Beyond à ce jour, dissipant les craintes quant à l’efficacité de la révélation du secret de Hope, la fermeture casse les schémas avec sa grande surprise. Un applaudissement s’il vous plaît.

