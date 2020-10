Insomniac Games imite parfaitement le style de ce grand film d’animation.

Par Alberto Pastor / Mis à jour 30 octobre 2020, 15:46 116 commentaires

Jeux insomniaques a présenté une nouvelle vidéo de gameplay de son tant attendu Spider-Man Miles Morales axé sur l’un des costumes alternatifs que nous pouvons utiliser pendant l’aventure, et qui est basé sur le grand film d’animation Spider-Man: un nouvel univers. Le résultat est tout simplement spectaculaire, imitant parfaitement l’esthétique et l’animation des mouvements du héros sur grand écran.

Spider-Man: A New Universe a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2018Avec des mouvements liés à ceux de Miles Morales dans ce film, qui en son temps a remporté le Oscar du meilleur film d’animation, Insomniac a même émulé l’animation avec moins de cadres être totalement fidèle au style de ce long métrage. Pour promouvoir ces costumes supplémentaires, obtenus en récompense de la réservation du jeu vidéo, PlayStation a publié une courte bande-annonce où l’on peut voir un bon résumé de l’esthétique et des mouvements du héros lorsque cette tenue spéciale est équipée, puis Marvel lui-même nous offre un gameplay étendu où nous avons l’occasion de voir plus en détail le grand travail de récréation réalisé par Insomniac.

Bien que ce costume soit l’une des récompenses pour le pré-achat du jeu, Insomniac Games a confirmé que peut être déverrouillé pendant le jeu, pour que chacun ait la possibilité de profiter de cet extra qui ajoute également onomatopée pour donner à l’action un air plus typique d’une bande dessinée. Même le corps de Miles Morales a été modifié pour ressembler à celui du film d’animation. Un bon exemple du soin avec lequel le studio responsable de Sunset Overdrive développe cette aventure d’action en monde ouvert.

La combinaison Spider-Verse peut être déverrouillée pendant le jeuBien sûr ceci ce n’est pas le seul costume spécial avec lequel le héros arachnide aura, car il y a des semaines, nous pouvions voir en détail le nouveau et exclusif TRACK Suit, une apparence alternative conçue par l’artiste espagnol Javier Garrón de Marvel. Il y aura plus d’options à choisir et nous vous avons déjà offert plusieurs images de ces combinaisons Spider-Man supplémentaires.

En ce qui concerne les dernières nouvelles du jeu vidéo Insomniac Games, il y a quelques jours à peine, nous avons rencontré un nouveau méchant de Spider-Man, Miles Morales. Envie de vous perdre dans l’univers New York de Marvel? Il ne reste plus que quelques jours pour maîtriser ce titre sur PS4 et PS5, car il ne faut pas oublier que Miles Morales sera l’un des jeux de lancement de PlayStation 5.

