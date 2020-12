Si vous avez dépensé beaucoup d’argent ces derniers temps pour construire l’ordinateur de jeu de vos rêves, vous voudrez probablement éviter de gros investissements pendant un certain temps. Heureusement, il existe de nombreux meilleurs programmes de jeux PC gratuits de 2021 à partir desquels télécharger différents titres.

Dans les lignes suivantes, nous allons passer en revue plusieurs de ces portails et logiciels afin que vous puissiez les examiner. Nous analyserons ses principales caractéristiques, ainsi que ses forces et ses faiblesses.

10 meilleurs logiciels de jeu PC gratuits de 2021

Vapeur

Steam est probablement l’un des plus connus de cette catégorie. C’est une bibliothèque de jeux, gratuits et payants, avec suffisamment d’alternatives pour tous les utilisateurs. Son vaste catalogue et la disponibilité de titres indépendants sont deux de ses vertus les plus marquantes.

Bien sûr, on ne parle pas d’une application parfaite, mais Steam a très bien vieilli au fil des ans et aujourd’hui il peut offrir une expérience à bien des égards similaire à celle des consoles. Bien sûr, vous le connaissiez et, sinon, vous devriez le revoir dès maintenant.

Razer Cortex: booster de jeu

Razer Cortex: Game Booster est un outil spécialement conçu pour les joueurs qui souhaitent tirer le meilleur parti des performances visuelles de leur appareil, améliorant ainsi l’expérience graphique.

Ce programme est parfaitement adapté à tout type de PC. Parmi ses activités les plus intéressantes, nous avons la possibilité de nettoyer la mémoire de l’ordinateur, de défragmenter et de compresser les fichiers pour maximiser l’espace libre et suspendre tous les processus système inutiles.

TeamSpeak

Pendant de nombreuses années, profiter de nos jeux vidéo préférés signifiait le faire seul, seul. Cependant, grâce à des services comme TeamSpeak, la vie sociale entourant le divertissement a grandi, mûri, d’une manière très différente. De nombreux joueurs pensent que rien n’élève plus l’expérience de jeu que de discuter avec leurs collègues pendant les jeux. De plus, cela offre de nouvelles possibilités tactiques et stratégiques.

C’est une application de chat vocal qui utilise la technologie VoIP pour que vous puissiez discuter avec des amis, avec l’avantage de ne pas nous facturer un centime si notre intention est de l’utiliser sur PC.

Studio OBS

Le projet OBS Studio est idéal pour les joueurs qui souhaitent non seulement s’amuser, mais également diffuser leurs jeux. Le fait est qu’il existe de nombreuses applications similaires, mais très peu vous permettront de le faire gratuitement.

Ce grand logiciel gratuit vous permet d’enregistrer et de diffuser vos propres sessions de jeu, et vous pouvez le faire à la fois depuis votre propre serveur, comme celui des autres. Par exemple, celui sur Twitch.

Et nous ne pouvons manquer de prendre en compte ses multiples options de personnalisation qui incluent, sans aller plus loin, la possibilité d’ajouter des graphiques, des images et bien plus encore.

LogMeIn Hamachi

Bien que LogMeIn Hamachi ne soit pas aussi sécurisé ni aussi privé que les autres réseaux VPN, il se faufile sans aucun doute sur le podium des meilleures solutions gratuites de son segment. Grâce à lui, vous pourrez vous connecter avec d’autres joueurs et partager des fichiers, sans que personne ne sache ce que vous faites.

Pour cette raison, si vous recherchez un VPN spécialement développé pour les amateurs de jeux vidéo, vous devez essayer celui-ci.

MSI Afterburner

Les graphismes représentent une bonne partie de notre expérience en tant que joueurs. Il est logique de supposer que la plupart des utilisateurs viseront les graphiques les plus nets possibles. MSI Afterburner remplit cette tâche et, comment pourrait-il en être autrement, il s’est d’abord orienté vers les cartes de l’entreprise. Cependant, avec le temps, il a également ajouté un support pour Nvidia et AMD.

Grâce à cette plateforme, vous pourrez ajuster la configuration de votre carte graphique pour la forcer au maximum. Vous pouvez contrôler tous les aspects liés à ses performances.

flux

Nous sommes convaincus que jouer est un passe-temps qui nous prend parfois plus d’heures que nous le souhaiterions. Pour cette raison, nous avons tendance à passer plus d’heures devant l’écran de l’ordinateur qu’il ne serait souhaitable. Si vous ne voulez pas que cela ait un impact sur votre vue, il vaut mieux faire confiance à certains programmes spécialement conçus à cet effet. Parmi eux, f.lux.

CCleaner

Le prochain des meilleurs logiciels de jeu PC gratuits de 2021 est celui que la plupart auront déjà utilisé. Nous parlons de CCleaner, un suppresseur de fichiers temporaires et un nettoyeur de cache de navigateur, qui optimisera l’état général de notre ordinateur Windows.

Si vous vous sentez à l’aise, sachez qu’il existe également une version Pro, qui n’est pas trop chère, et qui fournit des éléments supplémentaires, comme la surveillance de votre ordinateur en temps réel.

CPU-Z

CPU-Z est un autre optimiseur de performances PC qui complète bien ceux que nous avons mentionnés précédemment. Là encore, cela vous permettra de personnaliser différents domaines essentiels pour le fonctionnement des jeux. Bien entendu, il se concentre principalement sur le matériel de l’appareil.

Ce logiciel est capable de vous aider à faire fonctionner chaque composant de votre ordinateur de manière optimale. Et il vous donnera également les données nécessaires sur le GPU de votre système.

Cependant, ce n’est pas un outil hautement recommandé pour les débutants.

Mécanicien du système Iolo

Et nous concluons avec Iolo System Mechanic, pour beaucoup l’optimiseur informatique le plus intéressant qui existe. Son design n’est peut-être pas aussi pensé pour les joueurs que les autres mais, même ainsi, vous apprendrez à tirer parti de son énorme nombre de solutions.

Son interface est non seulement intuitive mais aussi extrêmement attrayante, et à travers elle, vous serez guidé pour effectuer certaines tâches de base, telles que la suppression d’enregistrements, l’élimination des exécutions automatiques qui consomment les ressources de votre ordinateur pendant que vous jouez, et bien d’autres.

Conclusions

Comme cela devient clair, les jeux sont une forme de divertissement très populaire de nos jours. Tant que nous disposons d’un ordinateur adapté, nous pouvons télécharger un grand nombre de programmes gratuits qui font passer nos jeux au niveau supérieur.

Et, mieux encore, ces programmes sont capables d’effectuer différentes actions en fonction de nos besoins. Vous n’aurez aucun problème à en trouver pour télécharger des jeux, d’autres pour communiquer avec vos amis, ou plusieurs pour partager les jeux via diffusion.

Lequel de ces programmes de jeu PC gratuits 2021 considérez-vous comme indispensable?

Partage-le avec tes amis!