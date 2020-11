La fin de l’année approche et la saison des cadeaux la plus intense arrive. Nous sommes sûrs que votre esprit est très occupé à mélanger des idées sur ce que vous pouvez donner à vos proches. Nous vous en voulons, il y a beaucoup d’options donc trouver le cadeau parfait peut être un peu délicat.

Que vous connaissiez un joueur hardcore ou quelqu’un qui aime vraiment passer du temps avec sa famille et ses amis, les jeux vidéo sont une très bonne option. Après tout, c’est un passe-temps social, auquel tout le monde peut participer et passer un bon moment.

Parmi toutes les options, l’une des plus attrayantes est celle de la Nintendo Switch. La console hybride vous permet de jouer en la connectant à un téléviseur ou en l’utilisant comme ordinateur portable n’importe où dans la maison. De plus, il dispose d’un catalogue de jeux super amusants que petits et grands peuvent apprécier.

La console du moment

Nintendo Switch: une console idéale pour tous

Nous commençons par le plus attrayant de toute la liste: la Nintendo Switch. Cette console a surpris les locaux et les étrangers depuis son lancement en 2017 pour plusieurs raisons. Le premier a à voir avec la conception et l’ingénierie derrière la console. Le second est son incroyable catalogue de jeux variés et plébiscités.

Nous l’avons déjà dit et nous le répétons: Nintendo Switch est une console hybride. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser comme une console traditionnelle et la connecter à votre téléviseur. Au cas où quelqu’un d’autre voudrait regarder la télévision ou que vous vouliez aller ailleurs, il vous suffit de retirer la console de sa base et de l’emporter avec vous. C’est si facile!

En quelques secondes, il passe de la console domestique au portable

La magie du matériel Nintendo va au-delà de ses fonctionnalités hybrides. Lorsque vous achetez votre Switch, vous remarquerez qu’il est livré avec quelques commandes. Ils sont appelés Joy-Con et sont conçus pour se déconnecter de la console lorsque vous l’utilisez connecté au téléviseur. La chose intéressante est que vous pouvez les séparer et les utiliser comme 2 commandes indépendantes. De cette façon, la boîte contient déjà tout ce dont vous avez besoin pour lancer des défis de Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros.Ultimate.

Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’il s’agit de quelques commandes dotées de technologies telles que la détection de mouvement et le HD Rumble. Ce sont des éléments que les développeurs peuvent utiliser pour rendre votre expérience plus divertissante et immersive.

Quelles sont les options pour acheter le Switch?

Vous vouliez sûrement avoir un Switch, non? Avant de courir pour un, sachez qu’il est proposé en 2 modèles différents. Chacun est fait pour conquérir un secteur différent du marché, alors passez en revue les options avant de voir laquelle est la meilleure pour vous.

Commutateur Nintendo

La première option est la Nintendo Switch classique. C’est la version classique de la console et c’est celle qui peut se connecter à la télévision ou devenir le successeur de votre ancienne Game Boy. En achetant cette version, vous prendrez la console; le dock nécessaire pour le connecter au téléviseur; un câble HDMI; une paire de Joy-Con et une poignée pour les commandes.

Il est à noter qu'il s'agit de la révision 1.1 de la console, qui dispose d'une meilleure batterie que les premiers modèles distribués.

Nintendo Switch Lite

L’autre option est la Nintendo Switch Lite. Cette édition de la console est destinée aux personnes qui veulent juste une expérience portable. Nintendo les a comblés en supprimant le Joy-Con détachable et la possibilité de jouer sur un téléviseur pour offrir une console aussi petite que belle.

Il est clair que le Nintendo Switch normal peut être considéré comme supérieur pour offrir plus d'options, mais il y a quelque chose dans lequel le Lite le bat: le prix.

Le catalogue Switch a des titres pour toute la famille

Aucune expérience de jeu n’est complète sans jeux vidéo. Il s’agit du cœur de ce passe-temps et de la raison pour laquelle nous achetons des consoles! Pour cette raison, si vous obtenez une Nintendo Switch, vous devez acquérir au moins un titre.

Voici quelques options qui, en plus de promettre de bons moments de plaisir, sont également parfaites pour profiter en famille ou entre amis

Super Mario 3D All-Stars

Que vous soyez un joueur nostalgique ou non, un jeu essentiel dans toute collection Nintendo Switch est Super Mario 3D All-Stars. Il s’agit d’une collection qui comprend 3 aventures classiques de notre plombier préféré – Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy – dans un package qui promet des heures et des heures de plaisir.

Veuillez noter que Super Mario 3D All-Stars ne sera vendu que pour une durée limitée, car Nintendo l’a publié pour célébrer l’anniversaire de son personnage. Si nous étions vous, nous l’achèterions avant qu’il ne devienne un objet de collection rare.

Super Mario 3D All-Stars – disponible pour 1349,25 $ MXN

Le manoir de Luigi 3

Si vous cherchez une nouvelle aventure pour un joueur que tout le monde peut apprécier, vous devriez consulter Luigi’s Mansion 3. C’est un jeu dans lequel le craintif Luigi devra explorer un hôtel plein de fantômes afin de sauver Mario et la princesse Peach.

Votre mission sera de l’accompagner et de l’aider à capturer des fantômes à des niveaux variés et amusants. Toute l’aventure est pleine d’humour et d’une excellente animation.

Animal Crossing New Horizons

L’expérience la plus relaxante qui puisse vous garder accro pendant des mois est sur la Nintendo Switch. Son nom est Animal Crossing: New Horizons et c’est un jeu mignon dans lequel vous devrez commencer une nouvelle vie sur une île déserte et en faire un endroit incroyable où vivre. En cela, vous ne serez pas seul, puisque vous pourrez vivre avec un casting d’animaux dont les personnalités vont de l’amical à l’excentrique.

Ce nouvel épisode d’Animal Crossing a été l’un des succès viraux de 2020 et est même nominé pour le jeu de l’année dans l’édition 2020 des prestigieux Game Awards, un peu comme les Oscars du jeu. Tu ne peux pas rater ça.

Animal Crossing New Horizons – disponible pour 1349,25 $ MXN

Super Smash Bros.Ultimate

Enfin, nous avons le jeu de défi par excellence. Bien sûr, nous parlons de Super Smash Bros.Ultimate, le dernier épisode des combats croisés légendaires de Nintendo. Comme les versions précédentes, c’est un jeu de combat merveilleux entre amis.

Une grande chose à propos de Super Smash Bros.Ultimate est qu’il contient tous les personnages des épisodes précédents, même des invités comme Solid Snake de Metal Gear et Ryu de Street Fighter. Il dispose également de modes de jeu qui vous permettent de jouer à des jeux avec jusqu’à 8 amis. Maintenant, oui, personne n’est laissé de côté.

Avec cela, nous avons terminé. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une sélection assez étendue de produits. Cependant, nous pensons qu’il a tout ce dont vous avez besoin pour que votre 2020 soit fantastique. Surtout si vous avez des enfants que vous souhaitez initier au jeu ou si vous voulez simplement passer du bon temps avec les gens qui vivent avec vous.