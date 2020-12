Obtenez un design distinctif et une grande puissance brute.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il Requin noir 3 peut être le meilleur caprice de ce Noël. Nous l’avons trouvé pour seulement 343 euros sur AliExpress, bien sûr, dans sa version globale. Il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Nous parlons d’un appareil conçu pour les joueurs, un smartphone qui a un design frappant et caractéristique. Incorpore un énorme écran 90Hz et l’un des meilleurs processeurs, vous pouvez tirer le meilleur parti des meilleurs jeux. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Achetez le Black Shark 3 au meilleur prix

Savoir plus: Xiaomi Black Shark 3 Pro, analyse: la meilleure console de jeu Android du marché

Comme nous l’avons souligné, le design de ce Black Shark 3 ne vous laissera pas indifférent. Arrive avec des lignes agressives et un corps avec différentes LED qui s’allument pendant que vous jouez. Sur son devant, un écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD + et 90 Hz. Sous la vitre se cache un lecteur d’empreintes digitales.

Un smartphone pour les joueurs a besoin d’une puissance maximale, c’est pourquoi il intègre le Qualcomm Snapdragon 865, la puce que de nombreux modèles haut de gamme de 2020 ont assemblée. Vous pouvez la trouver à côté des versions de 8 Go et 12 Go de mémoire RAM, 128 Go et 256 Go de stockage, plus que suffisant pour que vous puissiez lui demander le maximum.

Qualcomm Snapdragon 865 6,67 ″ AMOLED Full HD + écran 90 Hz 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4720 mAh et prise de charge rapide de 65 W 3,5 mm, 5G

Au dos de l’appareil chinois, une triple caméra: elle arrive avec un Capteur principal de 64 mégapixels et f / 1,8, accompagné de capteurs de 13 et 5 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, une caméra frontale de 20 mégapixels.

Ce Black Shark incorpore une batterie de 4720 mAh, qui bénéficie d’un très puissant charge rapide jusqu’à 65W. Vous aurez la possibilité de le presser avec de nombreuses heures de jeu et de récupérer rapidement de l’énergie. Le terminal chinois abrite également un système de refroidissement liquide qui évitera toute surchauffe.

Vous avez pu le vérifier, bien qu’il soit sur le marché depuis un certain temps, le terminal chinois est une bonne option. En dessous de 350 euros il est proposé comme une alternative originale et très puissante.

Savoir plus: Au minimum: le Xiaomi Mi 10T tombe à 110 euros sur Amazon