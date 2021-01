Il s’agit du Mi TV 4S de Xiaomi: construction métallique, écran 4K UltraHD 65 pouces, audio Dolby + DTS et intelligence artificielle avec Android TV.

Écrit par Damián García chez Xiaomi

Avec la moitié du monde en cours de déconfinement et presque tout le monde revient à nos opérations habituelles, la vérité est que le marché de l’électronique grand public n’a pas perdu de temps, se faufilant dans certaines des meilleures offres déjà au début de 2021 qui nous apportent des prix scandaleux. œil! Avec expédition depuis l’Espagne.

Acheter sur eBay: Xiaomi Mi TV LED 4S 65 ″

En fait, alors que nous analysions le Xiaomi Mi TV 4S avec les meilleures sensations, le géant chinois cuisinait déjà la meilleure offre historique pour votre meilleure Smart TV sur nos marchés, laissant le modèle 65 pouces du Mi TV 4S avec Android TV très proche de 600 euros, pour une durée limitée.

Un vrai prix pour un appareil qui offre une merveilleuse expérience, dans une taille appropriée qui s’adapte à presque toutes les pièces et avec une résolution Ultra HD pour qu’aucun détail ne s’échappe, en plus de double décodeur Dolby + DTS pour que l’audio nous entoure lors de la consommation de contenu. Si vous avez besoin de mettre à jour votre téléviseur, vous n’aurez pas de meilleure chance que cela!

Sans aucun doute, le Mi TV 4S est le meilleur téléviseur intelligent que Xiaomi a officiellement introduit sur nos marchés, et maintenant il peut être le vôtre au meilleur prix de tous les temps, avec une résolution de 65 pouces et 4K UHD, un corps en métal et Android TV pour près de 600 euros

Qu’est-ce que le Xiaomi Mi TV 4S et pourquoi devriez-vous l’acheter?

Sans aucun doute, nous sommes confrontés à l’une des meilleures alternatives que le marché offre en termes de téléviseurs connectés, à savoir Xiaomi n’a pas abandonné son ADN avec son Mi TV 4S ni à son mantra «ne soyez pas gourmand», offrant beaucoup pour très peu sur ces appareils.

En fait, dans une taille de Construction métallique de 65 pouces et design élégant, minimaliste comme toujours, Xiaomi a intégré une dalle LED-IPS avec une résolution 4K UHD et compatible avec HDR +, en plus de l’accès au Audio Dolby et DTS pour que l’expérience soit la meilleure possible en ce qui concerne consommer du contenu, des films et des séries avec la meilleure qualité et sans nous laisser le portefeuille en cours de route.

Tout cela est agrémenté d’un bon nombre de ports d’extension et de connecteurs, Connectivité WiFi et Bluetooth intégrée et Android 9.0 avec AI et Google Assistant, de sorte que contrôler votre Smart TV avec votre voix soit un jeu d’enfant. La fiche technique est bien sûr plus que complète:

Xiaomi Mi TV 4SCaractéristiques et spécifications techniquesAffichage 65 pouces LED-IPS, résolution 4K UHD (3840 × 2160) avec HDR + Luminosité330 nitsAngle de vue178º Taux de rafraîchissement60 HzProcesseurMediaTek MSD6886 1,5 GHz QuadCore 64-bitRAM2 GoSystème d’exploitationAndroid TV 9.0 avec connexion PatchWalli 16 Go Bluetooth 4.2 BLE

3 ports HDMI

3 ports USB 3.0

port Ethernet

Prise jack 3,5 mm

Connexion AV

Sortie optique

Et si nous connaissons déjà le matériel, qu’en est-il d’un logiciel qui part de Android TV version 9.0 avec tout ce que cela implique, comme l’accès à l’ensemble du catalogue d’applications et de jeux compatibles disponibles sur le Google Play Store pouvoir même connecter une manette de jeu Bluetooth à la télévision pour jouer sans avoir besoin de câbles ou d’autres appareils, en utilisant la puissance de son chipset quad-core MediaTek.

Il intègre également nativement les applications des services de streaming les plus importants, tels que Netflix ou Amazon Prime Video, et il a même un accès direct sur la télécommande à ces services avec l’Assistant Google, toujours disponible sur simple pression d’un bouton.

Il y aura probablement de meilleurs téléviseurs intelligents, mais ce qui est sûr, c’est que aucun ne vous proposera un tel écran pour seulement 600 euros, dans une offre limitée sur eBay à ne pas manquer si vous avez besoin de mettre à jour votre téléviseur chez vous … Que demander de plus?