Le leader Xbox assure que Craig fait déjà partie de la «tradition» de Halo Infinite.

L’été 2020 a été le plus insolite. La raison, évidente. Je pense que nous le connaissons tous bien. Mais même avec l’absence d’un E3 2020, cet été n’a pas été sans les blagues dans le monde des jeux vidéo, et a connu la naissance d’une star. On parle de Craig, le pauvre Brute de la démo Halo Infinite en juillet, qui en quelques jours est passé de l’innocence à la célébrité grâce aux nombreuses blagues et mèmes qu’il a causés.

En réalité, 343 Industries a accueilli avec beaucoup de goût sa renommée, et il en va de même pour les bigwigs de Microsoft. Dans une récente interview, GameSpot a demandé Phil Spencer s’ils seraient prêts à offrir une couverture réversible dans Halo Infinite avec Craig comme protagoniste, commentant que “la nouvelle ère de Halo passe par Craig”. Et à cela, le patron de Microsoft a montré La bonne humeur avec laquelle ils ont pris la naissance du personnage au sein de l’entreprise.

“En réalité, nous avons ces t-shirts [en Xbox]Je ne le porte pas aujourd’hui, mais ils l’ont le visage de Craig“Spencer commente.” J’adore que l’équipe l’ait accueilli, c’était tellement amusant, ouais. Je pense que Craig va rester pour beaucoup, plusieurs décennies dans la tradition de Halo. Vous trouverez ses images partout, oui. Probablement [escondidas] quelque part dans les jeux“.

Je n’ai aucun problème particulier avec 343Phil SpencerDans le cadre de l’interview et abordant le sujet des récentes victimes chez 343 Industries, Phil Spencer prétend faire confiance à la direction de l’étude et assure que Il n’y a pas de quoi s’inquiéter: “J’ai de bons sentiments […] Je n’ai pas de problèmes spécifiques avec 343. “Nous vous rappelons que, récemment, Phil Spencer a également évoqué l’absence de Halo Infinite comme jeu de lancement sur sa plateforme, où il a déclaré que ce ne serait pas quelque chose de” décisif ” à vendre.

Pas en vain, et comme il l’a lui-même confirmé sur les réseaux, le lancement de Xbox Series X et S a été la première la plus réussie de toutes les consoles Xbox à ce jour. Nous vous rappelons que les deux modèles ont été mis en vente le 10 novembreEt si vous ne l’avez pas encore lu, voici notre revue de Xbox Series X et S.

