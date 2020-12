Si vous aviez un téléphone mobile dans les années 90, il y a de fortes chances que votre opérateur soit Airtel et, si ce n’était pas le cas, vous vous souvenez sûrement de celui qui était le deuxième opérateur espagnol, derrière Telefónica. La marque Airtel a disparu en 2001, lorsqu’elle a été renommée Vodafone Espagne, mais aujourd’hui nous avons trouvé la surprise qu’Airtel est de retour. Enfin plus ou moins …

Comme le rapporte le blog Bandaancha, la marque Airtel est revenue au premier plan sous la forme d’un opérateur virtuel, mais attention car Ce n’est pas Vodafone qui est derrière, mais une entreprise d’Albacete. Après avoir connu l’histoire, mille doutes nous ont assaillis et nous avons appelé le numéro de téléphone qui apparaît sur le site de la marque, même si nous ne pouvons pas dire qu’ils ont été résolus pour nous. Rejoignez-nous dans l’étrange histoire du nouvel Airtel.

Ce n’est pas le même Airtel, mais qu’il semble

Sur le site du nouvel Airtel, dont le domaine est Airtel5g.es, il n’y a aucune trace d’un téléphone de presse ou d’un service de communication, nous avons donc appelé directement le numéro du service client qui apparaît en haut. Nous nous attendions à être servis par un centre d’appels, mais à notre grande surprise Jesús Riera nous a assisté, qui s’est identifié comme l’un des propriétaires d’Airtelianos SL, le nom de la société derrière ce nouvel Airtel.

Appeler le téléphone du service client et recevoir une réponse de l’un des propriétaires est pour le moins étrange. Interrogé sur ce fait, il nous a assuré qu’Airtel avait deux centres d’appels, l’un à Elche et l’autre à Albacete, mais que “si les lignes sont occupées, l’appel me sautera. Je suis toujours au fond du baril”.

«Ce n’est pas le même Airtel. La marque revient vraiment, ce n’est pas Vodafone qui la sort», précise le responsable. Cependant, sur leur site Web, ils semblent vouloir indiquer le contraire.

Interrogée sur sa relation avec l’Airtel d’origine, Riera est catégorique: “Ce n’est pas le même Airtel. La marque revient vraiment, ce n’est pas Vodafone qui la retire.” Cependant, dans la section À propos de nous du site Web, nous trouvons ce qui suit:

Airtel est de retour !!! connu par beaucoup d’entre vous, comme le deuxième opérateur national dans les années 90, supprimant le monopole de Telefónica. est de retour en s’adaptant aux nouvelles technologies, pour offrir des services Fibre et Mobile à l’échelle nationale afin de prendre soin du client, en offrant un bon service à un prix équitable.

D’autres détails tels que le hashtag #AirtelHaVuelta ou l’utilisation du même ancien logo ne précisent pas qu’il s’agit d’une autre entreprise, en plus de soulever des doutes sur sa légalité. Votre responsable admet que c’est un moyen de profiter de l’attraction d’une marque bien connue et précise: “Vodafone a laissé la marque ne pas être renouvelée et nous l’avons vu et mis en lumière. Nous n’avons rien fait qui ne puisse pas être fait. Je ne veux tromper personne, nous ne sommes pas Vodafone.” Nous avons contacté Vodafone pour connaître sa position sur cette question particulière, mais ils n’ont pas voulu commenter.

Comme il le commente: «Nous sommes un groupe de trois entreprises, nous avons remarqué que la marque était gratuite et nous l’avons prise». Ces sociétés sont Airtelianos SL, Frogtel SL et Albacete WiFi SL susmentionnées. Airtelianos a été fondée en août 2020, tandis que Frogtel et Albacete WiFi ont une histoire de huit et cinq ans respectivement.

Quelle couverture offre Airtel? Toutes

Nous voulions également connaître les détails de l’offre de cet opérateur qui, sur son site internet, fait la promotion de tarifs fibre, mobile et combiné à des prix assez compétitifs. La première question que nous nous sommes posée est qui offre la couverture.

Jesús Riera assure que ils travaillent avec les trois couvertures et «en fonction du taux de couverture». Par exemple, le tarif mobile de 10 Go provient de Vodafone, tandis que les 30 Go et 120 Go sont proposés par Orange. Nous ne connaissons pas le cas d’un autre opérateur qui propose une couverture en fonction du tarif, mais le responsable de l’entreprise affirme que c’est pour “résoudre les problèmes des clients. Par exemple, parce qu’il y a des zones où la couverture est mauvaise”, afin qu’ils puissent proposer des alternatives.

Les doutes autour du retour de la marque Airtel sont nombreux et les réponses que nous avons obtenues, loin de les résoudre, ont semé encore plus.

Comme nous l’avons dit au début, les doutes sur le retour de la marque Airtel sont nombreux et les réponses que nous avons obtenues, loin de les résoudre, ont semé encore plus et rendent toute cette affaire assez étrange. Pour sa part, Vodafone a refusé de commenter, mais nous mettrons à jour cet article s’il y a des nouvelles (et quelque chose nous dit que cette histoire n’est pas terminée).