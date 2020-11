L’Espagne est au milieu de la deuxième vague du Coronavirus, subissant le fléau de chiffres beaucoup plus sévères que ceux de mars dernier. Et nous avons aussi l’ombre d’un nouveau confinement à domicile dans de nombreuses régions, provinces et communautés du pays. C’est la situation idéale pour que «Fake News» commence à fonctionner sur le réseau semer des canulars et des fausses nouvelles partout.

Il n’y aura pas de confinement comme le dit WhatsApp

Grâce à des services de messagerie tels que WhatsApp, qui avec plus d’un quart de la population mondiale qui l’utilise est le réseau idéal pour ces choses, le message suivant circule:

«Ils nous enferment la semaine prochaine. Le 7 confiné jusqu’au 30 novembre. Ils nous le diront sur 5, il apparaîtra dans le BOE sur 6 et 7 boulon

Je reçois les informations de sources de santé! Les instructions les ont déjà atteintes

Détention à domicile “

Ainsi, tel qu’il est écrit, c’est le message qui prévient d’un confinement non pas pour le 9 novembre, date qui est sur la table en ce moment, mais avant, presque, pour dimanche de cette semaine.

Fake news par WhatsApp

Quelle vérité y a-t-il là-dedans? Rien, car le message est faux. Le message typique transmis sans connaître l’expéditeur d’origine, avec un ton de «beau-frère» avec le typique «Je connais quelqu’un qui a un parent travaillant dans un hôpital», etc., etc.

Le même ministère espagnol de la Santé a utilisé ses réseaux sociaux pour alerter que ce message est «un canular sans fondement. Consultez toujours les sources officielles pour en savoir plus, comme le site Web du ministère de la Santé http://mscbs.gob.es et nos canaux numériques officiels “.