-Le Mexique vivra une nouvelle expérience d’événements hybrides -Il est prévu que ceux-ci soient virtuels, certains en face-à-face et à la recherche de mesures anti-pandémiques -Il est prévu que les feux de signalisation s’éteignent pour redémarrer les activités en face à face telles que les événements

En raison des complications liées au nouveau coronavirus, les défis de la tenue d’expositions dans des centres spéciaux nécessitent une nouvelle adaptabilité au Mexique. C’est pour cette raison que les entreprises doivent innover dans la manière dont elles offriront leurs espaces à d’autres pour se promouvoir.

Juste pour commencer l’année, une nouvelle très positive est annoncée à ce sujet: l’alliance entre ifahto, l’une des meilleures agences de BTL, de marketing numérique et expérientiel au Mexique, et HIR EXPO Internacional, la société qui possède et exploite le Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC de Mexico (CIECWTC), qui donne vie au WTC Digital Exhibition and Convention Center (CEDECWTC).

«Ce centre numérique soutiendra l’évolution logique des événements face à l’ère numérique, tels que les expériences et les contenus hybrides. De ce que nous vivons et des défis actuels, les événements en face à face ont évolué rapidement sous de nombreux aspects.

Aujourd’hui, ils sont devenus des expériences complètement immersives, remplies d’activités incroyables et de contenus interactifs. Cependant, certains formats principaux doivent être pris en compte pour améliorer votre expérience virtuelle et réaliser un projet sur mesure pour vous », explique le PDG d’ifahto, Ignacio Famania.

Ifahto et sa division Virtual Events, avec 25 ans dans le secteur du divertissement, avec HIR Expo Internacional, qui crée et gère des événements de toutes sortes depuis plus de 15 ans à la fois au CIECWTC CDMX et au Pepsi Center CDMX, porteront la proposition d’événement pour atténuer ces effets de la pandémie.

Les premiers événements attendus cette année, à travers ces promoteurs d’expositions, sont: Le GreenScreen Forum, qui est conditionné à créer des scénarios numériques.

Le Forum des écrans LED (Smart Screen): permet des présentations de produits, des concerts et d’autres événements qui nécessitent une image high-tech au format physique, particulièrement adapté aux enregistrements anticipés (événements préenregistrés) et en direct.

Les deux forums disposent de salles VIP pour recevoir et servir les clients lors des répétitions et des enregistrements. Alejandro Parra, directeur commercial de HIR EXPO INTERNACIONAL, a conclu: «Les nouveaux services du CEDECWTC complètent notre offre de services pour les expositions, conventions, foires et face-à-face, et s’inscrivent dans le plan stratégique de numérisation de nos salles.

Avec cette alliance, les événements en cours devraient qualifier la qualité qu’auront les nouveaux événements, dans une ère de puissance numérique qui perdurera en confinement.

Désormais, le WTC a également annoncé qu’il continuerait avec l’objectif d’atteindre plus de 700 événements par an, tout en recherchant les mesures anti-pandémiques demandées par la plupart des lieux du conglomérat: l’utilisation de masques faciaux et d’un masque, par exemple.

De plus, au cours de cette année, des mesures d’hygiène seront prises par les sponsors pour garantir le succès des animations et autres événements qui sont prévus sur le site du CEDECWTC.

Pendant ce temps, la chef de la capitale, Claudia Sheinbaum a annoncé que pour le moment les activités de plein air seront échelonnées. Cela guidera d’autres choses, telles que les événements de ce type d’événement, peuvent avoir lieu.

Cependant, nous devrons attendre que les signaux d’alarme se transforment en indicateurs plus doux ou plus modérés.