Le smartphone chinois a tout ce que vous pourriez demander, 5G incluse, et est à portée de main pour un peu plus de 200 euros.

Il Xiaomi Mi 10 Lite 5G Peut être le vôtre pour seulement 217 euros grâce à cette offre AliExpress.

Vous avez la possibilité de prendre votre version de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, il vous suffit d’appliquer le coupon ONCEONCE20.

Il y a en fait autre chose que vous devez faire. Cette offre sera disponible le 11 novembre, date à laquelle le Journée des célibataires.

Ce que tu dois faire c’est ajoutez le Xiaomi Mi 10 Lite à votre panier aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

Achetez le Xiaomi Mi 10 Lite 5G au meilleur prix

Le terminal Xiaomi a un panneau AMOLED de 6,57 pouces et une résolution Full HD +. Il cache même un lecteur d’empreintes digitales sous la vitre.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 765G, un processeur puissant qui déplacera les applications exigeantes en douceur.

Le terminal Xiaomi a 4 caméras à l’arrière et une batterie de 4 160 mAh. Bien sûr, nous parlons d’un Smartphone 5G.

Qualcomm Snapdragon 765G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS de 6,57 pouces Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 4160 mAh avec charge rapide sur prise 20 W 3,5 mm, USB-C, NFC, radio FM et 5G Savoir plus: Pour moins de 150 euros, il y a peu de meilleures options que ce smartphone