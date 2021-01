Avec la permission de Xiaomi et realme, ce Galaxy A51 se situait au sommet de 2020.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Si vous n’y pensez pas trop, vous avez la possibilité de prendre le Samsung Galaxy A51 pour environ 220 euros. Sa seule version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est en vente sur Amazon et vous pouvez la recevoir avec la livraison gratuite. C’est l’un des derniers milieu de gamme des Coréens, l’un des smartphones les plus populaires de 2020.

Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé des mobiles les plus réussis du moment et l’appareil Samsung est très bien sorti. Selon l’étude de Strategy Analytics, Le Samsung Galaxy A51 a été le smartphone le plus vendu au premier trimestre de l’année. Nous vous indiquons toutes ses caractéristiques et spécifications afin que vous puissiez le connaître en détail.

Savoir plus: Samsung Galaxy A51

C’est le milieu de gamme le plus réussi de Samsung

Le terminal Samsung a un panneau AMOLED de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Son design rappelle le haut de gamme de la firme coréenne, avec un dos qui reflète la lumière comme le faisait le Samsung Galaxy Note10 Plus et des lignes très similaires à celles de Galaxy S20.

Sous le châssis de ce Galaxy A51, le Exynos 9611 fabriqué par Samsung lui-même. Il se compose de quatre cœurs Cortex A73 atteignant 2,3 GHz et de quatre autres cœurs Cortex A53 atteignant 1,7 GHz. Il est associé à une version unique de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pouvez étendre jusqu’à 512 Go avec des cartes microSD.

Samsung Galaxy A51CaractéristiquesDimensions158,5 x 73,6 x 7,9 mmÉcran Super AMOLED 6,5 pouces, résolution Full HD + ProcesseurExynos 9611RAM6GBSystème d’exploitationUne interface utilisateur 2.0 sur Android 10Stockage128GB extensible jusqu’à 512GBCamérasMain 48MP, grand angle 12MP f / 2.2, macro 5 MP f / 2.4, 5 MP f / 2.2 profondeur Batterie 4000 mAh avec charge rapide 15W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB-C, prise casque, NFC Prix 369 euros

Le terminal coréen arrive avec 4 capteurs à l’arrière: un appareil photo principal de 48 mégapixels et une focale 2.0 signée par Samsung, un grand angle 12 mégapixels, un capteur de profondeur 5 mégapixels et un capteur macro, encore une fois avec une résolution de 5 mégapixels. Sa caméra frontale intègre le capteur Samsung S5KGD1 de 32 mégapixels.

Savoir plus: 7 bons téléphones portables avec un écran 120 Hz que vous pouvez acheter dès maintenant

Comme je l’ai souligné dans votre revue, l’autonomie est l’une des plus grandes vertus du milieu de gamme coréen. On retrouve une batterie de 4000 mAh et charge rapide de 15 W qui résistera sans problème à une journée d’utilisation exigeante. Le Samsung Galaxy A51 a également USB-C, une prise casque et NFC, que vous pouvez utiliser pour transférer des fichiers et payer sans sortir votre portefeuille de votre poche.

Savoir plus: Samsung Galaxy A51

Pour un peu moins de 300 euros, le terminal Samsung peut être un bon achat. Leur points forts ils sont assez clairs, un beau design similaire à celui de ses grands frères, un grand écran AMOLED et une batterie à chargement rapide qui résistera à une utilisation exigeante. Si cela répond à vos besoins, c’est votre chance.